21.06.2022
18:02
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Общество

Фотофакт: Внуки Исидора Барахова гостят в Верхневилюйске

В торжествах ысыаха Олонхо в Верхневилюйске приняли участие потомки Исидора БАРАХОВА – внуки Андрей Ярославович БАРАХОВ, Людмила Ярославовна РАЕВСКАЯ и правнук Ярослав. 19 июня в селе Кюль Харбалахского наслега Верхневилюйского улуса Якутии состоялась церемония установки первой сваи фундамента Центра культуры имени Исидора Барахова.

Потомки Исидора Барахова живут в Москве. Из них наиболее известен внук Андрей БАРАХОВ. Он работает главным специалистом НИИ «Курчатовский институт», состоит в Хоккейной федерации Москвы, является судьей Всероссийской категории, ветеран судейского цеха, работает на международных соревнованиях, включая олимпийские игры.

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Фото: Эдэр саас.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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