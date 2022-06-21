Фотофакт: Внуки Исидора Барахова гостят в Верхневилюйске

В торжествах ысыаха Олонхо в Верхневилюйске приняли участие потомки Исидора БАРАХОВА – внуки Андрей Ярославович БАРАХОВ, Людмила Ярославовна РАЕВСКАЯ и правнук Ярослав. 19 июня в селе Кюль Харбалахского наслега Верхневилюйского улуса Якутии состоялась церемония установки первой сваи фундамента Центра культуры имени Исидора Барахова. Потомки Исидора Барахова живут в Москве. Из них наиболее известен внук Андрей БАРАХОВ. Он работает главным специалистом НИИ «Курчатовский институт», состоит в Хоккейной федерации Москвы, является судьей Всероссийской категории, ветеран судейского цеха, работает на международных соревнованиях, включая олимпийские игры. Потомки Максима Аммосова приехали в Якутию

Фото: Эдэр саас. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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