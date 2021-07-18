Фотофакт: Егор Жирков выдвинут в Госдуму

17 июля 2021 Центральная избирательная комиссия России вынесла постановление № 24/208-8 «О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых партией «ЗЕЛЕНЫЕ» по одномандатным избирательным округам».

Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» 12 июля 2021 года представила в Центризбирком России документы для заверения списка кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва по одномандатным округам. 14 июля Центризбирком выявил недостатки в документах. 15 июля «ЗЕЛЕНЫЕ» предоставили дополненные и уточненные документы. Ознакомившись с ними, 17 июля Центризбирком России заверил представленный список кандидатов от «ЗЕЛЕНЫХ» по одномандатным округам в количестве 94 человек.

Согласно представленным партией спискам, по одномандатному избирательному округу № 24 – Республика Саха (Якутия) выдвинут ЖИРКОВ Егор Петрович, известный политик и государственный деятель.

Так что в полку кандидатов в депутаты Госдумы от Якутии прибыло.