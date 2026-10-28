Выживший: Чудом спасся после похищения и избиения

Похищение человека, причинение вреда здоровью, угон и угроза убийством: В Якутии вынесен приговор троим мужчинам

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу о похищении человека, причинении вреда здоровью, угоне и угрозе убийством.

Все трое осуждены по ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц без предварительного сговора). Двое из них — по п.п. «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Один — по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), третий мужчина — по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством при наличии оснований опасаться осуществления этой угрозы).

Судом установлено, что в ноябре 2025 года один из мужчин, испытывая личную неприязнь к потерпевшему, вместе с двумя другими напал на него, когда тот находился в автомобиле «Тойота Саксид». Впоследствии потерпевшего против его воли поместили в другой автомобиль и вывезли на участок местности в районе Вилюйского тракта. Там двое из мужчин его избили, в том числе неустановленным предметом, а третий высказал в адрес потерпевшего угрозу убийством, которую последний воспринял реально, опасаясь за свою жизнь.

В результате преступных действий потерпевшему причинены телесные повреждения, в том числе переломы рёбер, квалифицирующиеся как средней тяжести вред здоровью.

Кроме того, один из мужчин после нападения на потерпевшего переместил автомобиль «Тойота Саксид», чем совершил угон транспортного средства.

«С учетом мнения государственного обвинителя, частичного возмещения причиненного ущерба и позиции потерпевшего подсудимые в зависимости от совершенных преступных действий осуждены от 2 лет 10 дней до 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшего о возмещении материального и морального вреда на 900 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил, при его поступлении в прокуратуру будет рассмотрен вопрос об обжаловании», — сообщает пресс-служба прокуратуры республики.