Вопросы развития ТОС рассмотрели депутаты ЯГД

Вопросы развития ТОС рассмотрели депутаты Якутской городской Думы

28 октября состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и Регламенту. Депутаты рассмотрели ход исполнения муниципальной программы по развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) за девять месяцев 2026 года.

Программа направлена на поддержку инициатив жителей, развитие ТОС, повышение открытости местного самоуправления, а также поддержку садоводческих и огороднических объединений.

На 2026 год общий объем финансирования программы составляет 10,45 млн рублей. Из них 7 млн рублей предусмотрено на развитие ТОС, 3 млн рублей — на поддержку садоводства и огородничества, еще 450 тысяч рублей — на конкурс «Добрые соседи».

В Якутске зарегистрировано девять ТОС, шесть из них имеют статус юридического лица. В 2026 году в конкурсном отборе на получение грантов участвовали пять ТОС. Все пять проектов реализованы с полным освоением выделенных средств.

Среди поддержанных инициатив — благоустройство дорог на улицах Синяя Стрелка и Николая Матчитова, организация летнего водоснабжения для жителей ТОС «Будущему поколению» и «Зелёная долина», а также благоустройство дорог в ТОС «Солнечная долина».

На поддержку садоводческих и огороднических некоммерческих объединений направлено 3 млн рублей. Средства распределили между семью товариществами на ремонт и строительство дорог, обустройство летнего водопровода и другие работы по развитию инфраструктуры.

В рамках программы также продолжается работа по созданию новых ТОС, консультированию жителей и сопровождению инициативных групп.

По итогам доклада депутаты приняли представленную информацию к сведению. В заседании приняли участие председатель постоянной комиссии Феликс Романов, депутаты Александр Румянцев и Светлана Чусовская, а также представители Окружной администрации Якутска.