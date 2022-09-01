01.09.2022
21:03
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Якутия

Фотофакт: дорога Ленск-Мирный

Пять километров дороги из Ленска в Мирный размыло дождями. Проезд затруднен на ремонтируемых участках 124-127 км и 136-138 км. Как сообщили в управтодор, грунт вновь устроенного земляного полотна переувлажнен из-за дождей, дорога разрушилась после большегрузных машин. На месте работают шесть единиц спецтехники, сообщает тгк @yk24ru

А тем временем в якутском телеграме опубликовали выразительный коллаж, сравнив фото дороги Ленск-Мирный 1956 и 2022 годов.


Фото: тгк ДЬИИКЭЙ
Источник: тгк Якутия-24

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