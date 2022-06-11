Форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России» в Якутске

II форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России» проходит 10-12 июня в Якутске на базе Северо-Восточного федерального университета. В его работе принимает участие более 1 тыс. экспертов, передает ЯСИА.

«В канун главного государственного праздника России мы обсуждаем судьбоносные вопросы территориальной связанности, единства нашего великого государства. Убежден, что нет ничего важнее единства регионов, единства всех сообществ, целей и задач. Миссия университетов в формировании новой социально-экономической архитектуры, на мой взгляд, абсолютно неоспорима», — сказал глава Якутии Айсен Николаев, выступая на форуме.

«Среди основных тем, которые обсуждают участники форума, — роль университетов в обеспечении территориальной связанности России в меняющемся мире, сетевое взаимодействие и цифровизация вузов в новых геополитических условиях. Эксперты также обсуждают вопросы геостратегического развития, продвижения русского языка в странах Азии. Отдельный блок посвящен молодежной политике», — сказал ректор СВФУ Анатолий Николаев. Руководитель вуза подчеркнул, что университеты играют важную роль в формировании образовательной политики. Для повышения конкурентоспособности на глобальном рынке региональным вузам необходимы инструменты национальной системы квалификаций, отметил он. Форум проводится при поддержке Минобрнауки РФ, Российской академии наук и правительства Якутии. Первый форум, прошедший в марте 2021 года, собрал более двух тысяч экспертов в области науки и высшего образования из 16 стран.