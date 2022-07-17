Фитнес аэробика не будет развиваться, если призовые места судья раздает только своим подопечным – зритель

Прочитали вашу статью про странное судейство по фитнес аэробике на VIII Спортивных играх народов Якутии в Борогонцах. Спасибо, что отражает точку зрения не только судей и организаторов.

Я из группы поддержки команды Горного улуса. Кратко расскажу, как с нашей командой поступили в ходе соревнований.

Мы специально поехали в Борогонцы, чтоб поддержать своих земляков, и очень, очень огорчились. Девочки готовились несколько месяцев, несколько лет. Мы надеялись, что они займут достойное место.

Когда на улице +32, конечно, всем спортсменам тяжело. По жеребьевке нашей команде выпало выступать первой. Начинать всегда сложно, но кто-то должен быть первым, ну хорошо, жребий так жребий.

Наши девочки вышли на помост. Включили музыку. Музыка звучала очень тихо, как будто издалека.

Смотрю, а судьи особо и не смотрят на выступление нашей команды. Бумажки какие-то все время друг другу передают, переговариваются друг с дружкой. Словно еще не поняли, не настроились на соревнования.

Хотя музыка и тихо звучала, девочки выступили хорошо. Мы были уверены, что они войдут в финал.

После выступления 12 команд судьи удалились на совещание. Пока судьи совещались, ушел свет. И все очень долго ждали, когда объявят итоги. Наконец, пришел свет, и судьи объявили свое решение.

И вдруг, Горного улуса нет в финале! Как же так? В 2014 году в Намцах наша команда заняла обидное 4 место, в 2019-м в Амге – тоже. Ну, на этот раз мы рассчитывали на 3 место. И даже в финале нас нет!?

Но что делать? Посмотрели мы финальные выступления, и с тяжелым сердцем отправились в дорогу — к себе на родину… Мы были уверены, что с нами поступили как-то несправедливо.

Проехали мы 40 км, и вдруг звонок на телефон. Ошибочка вышла, Горный улус в финале. Возвращайтесь, выступайте! Или соглашайтесь на 6 место, говорят. Как на 6 место согласимся? Развернулись на 180 градусов, и поехали обратно. Суета, волнение, непонимание полное. Что происходит? Сами себе задаем вопросы: Как же так вышло? Кто нас отодвинул?

Нам сказали, что выступим в 19.30. Готовьтесь, мол. Пока мы ехали, налетел шквальный ветер, сильный дождь. Невозможно было выступать на улице.

Опять позвонили: Как будете выступать в такую погоду? Согласитесь на 6 место?

Но как мы согласимся на последнее место в финале? Мы же столько готовились! Мы веско сказали, чтоб нашли зал, где мы сможем выступить.

Позже нам сказали, чтоб подъехали в село Чаран. Подъехали мы туда, а света нет, темень. Своими силами мы открыли окна в спортзале, сами договорились, чтоб включили дизель.

Главная судья из Красноярска заявила, что главное, что мы в финале. И полный секрет, как так вышло, что за ошибка произошла. Никто из судей не принес нам извинения за совершенную ими ошибку, путаницу.

Потом мы узнали, что команда Мегино-Кангаласского улуса подала апелляцию. Им судьи дали четвертое место. Как нам стало известно, им сказали, что апелляцию они оформили неправильно. Когда наши команды подавали апелляцию? Может и неправильно оформили. Им сказали, что апелляцию рассматривать не будут.

По другой информации, судьи все-таки подняли свои записи, когда Мегино-Кангаласская команда подала апелляцию. И тогда-то они и обнаружили, что мы – команда Горного улуса, должны были попасть в финал, а они совершили грубую ошибку!

А если бы Мегино-кангаласские не подали апелляцию, так никто и не заметил бы ошибку. И мы вернулись бы на родину в обнимку с последним – 8-м местом в полуфинале.

Каким было выступление нашей команды в финале? В темном зале. Без единого постороннего зрителя. Естественно, никакого праздника спорта, подъема не было.

После выступления, судьи сказали, что сообщат по ватсапу, какое место заняла наша команда. Мы пытались у них узнать, какую команду они пропустили в финал, отодвинув нас. Тоже секрет, так и не сказали.

Мы выступили и сидим, ждем. Два часа уж прошло, ждем итоги. В конце концов, позвонили тренеру и сообщили, что нам дали 6 место. Так судьи и не подняли нас выше 6 места… Обидно очень! А если бы они сами не ошиблись, если бы наша команда выступила вместе со всеми в финале, при свете дня, под аплодисменты зрителей, с хорошим настроением, уверена, результат был бы другой…

Команда Горного улуса состоит из девушек одного наслега. Такой команды больше нигде нет. Все девушки из Магараса.

При таком подходе, фитнес аэробика не будет развиваться в республике, если призовые места дают только тем командам, которые тренирует лично судья. Команды Якутска, Усть-Алданского улуса и Нюрбинского улуса, которые заняли призовые места, их тренирует Лия Петровна (Лилия ДМИТРИЕВА, исполнительный директор Федерации фитнес аэробики Якутии – ред).

Посмотрите финал выступления команды Усть-Алданского улуса. Разве это достойно второго места?

Так нечестно!

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