Федерация национальных настольных игр Якутии стала лучшей!

Федерация национальных настольных игр Республики Саха (Якутия) долгие годы уделяет огромное внимание возрождению культуры и спорта народа саха, нравственному развитию общества, во имя торжество мира и процветания.

В 2021 году Федерация национальных настольных игр РС(Я) стала обладателем гранта Фонда президентских грантов на сумму 497 626 рублей по направлению «Охрана здоровья граждан. Пропаганда здорового образа жизни»

Это большая победа, так как из подавших заявку 218 участников победили 32 проекта, из которых 13 проектов с высшим рейтингом. И мы в числе этих тринадцати!

Это огромная ответственность и новая перспектива масштабирования нашей ежедневной работы.

Якутские национальные настольные игры формировались и совершенствовались на протяжении столетий, передавались из поколения в поколения, и пользовались, как основное средство к приобретению навыков и умений. Главный их плюс – народная настольная игра принимает всех не отвергая, как делает например, спорт, не говоря о ослабленных детях.

Хабылык и хаамыска являются самой древней настольной игрой якутов. Раньше в них играли простыми лучинками, которыми пользовались в каждой семье для растопки камелька. И сегодня мы не только сохраняем наши традиционные игры и виды спорта, но и даже имеем хорошие показатели.

И вот, радостная новость – наша

Жители Якутии стремились научиться проводить время с пользой и развить в себе навыки и старания, которые помогут улучшить координацию.

Эти игры развивают мелкую моторику пальцев и координацию движений, позволяют проявить ловкость и показать свои умения, благодаря им дети овладевают навыками счета и даже могут подготовить руку к письму.

Сегодня, благодаря кропотливой работе и поддержке республики, старинные якутские настольные игры становятся достоянием многих жителей России.

Федерация стала по итогам 2021 года лучшей федерацией Республики Саха (Якутия)!

Что это значит для нас, энтузиастов? Это значит, что якутские настольные игры не теряют своей актуальности и сегодня и широко распространяются как внутри республики, так и далеко за ее пределами.

За прошедший год мы исполнили все намеченные цели, несмотря на ряд ограничений, освоили онлайн формат, подключили людей всех возрастов и возможностей здоровья, приняли участие в Играх Манчаары, в программу которых включено 11 видов спорта, в том числе и наши национальные настольные игры на ловкость рук «хабылык» и «хаамыска».

Мы объединили и продолжаем объединять людей, наших союзников и последователей, чтобы традиции и мудрость наших предков не ушли в небытие, а чтобы наш народ процветал и здравствовал!

Наша федерация искренне болеет за здоровое общество и сегодня с новыми целями мы разработали план по популяризации здорового образа жизни путем сохранения мудрости наших предков, наших корней.

И мы уверены, мы непременно достигнем нашей общей цели. Ведь здоровая семья-здоровая нация. Будем здоровы!

Справка: Федерации якутских национальных настольных игр зарегистрировала игры в Государственном комитете по спорту, и получила статус вида спорта. С 2017 года хабылык и хаамыска включены в программу «Игр Манчаары», а с 2019 года в программу Ысыаха Олонхо. Председателем и популяризатором третий год является Ольга Григорьевна Григорьева.