Глава города Якутска Евгений Григорьев сделал свой выбор в пользу благоустройства набережной озера Сайсары и сквера Матери в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году на единой федеральной платформе https://14.gorodsreda.ru/.

Евгений Григорьев: «Благоустроенные набережная озера Сайсары и сквер Матери сделают наш город лучше и краше»

Глава города Якутска Евгений Григорьев сделал свой выбор в пользу благоустройства набережной озера Сайсары и сквера Матери в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году на единой федеральной платформе https://14.gorodsreda.ru/.

«Озеро Сайсары является священным и очень важным местом для якутов. Становление нашего народа началось именно с этого места. Поэтому я и мои близкие отдали свои голоса за благоустройство набережной озера Сайсары и сквера Матери. Мы считаем, что это место может стать центром города, где мы будем собираться и отдыхать со своими семьями. В Год матери в нашей республике призываю горожан отдать свой голос за благоустройство сквера Матери. На своем примере скажу, что голосование займет всего 2-3 минуты. С помощью ваших голосов за данный объект благоустройства мы сделает наш город лучше и краше», — обратился к жителям Якутска Евгений Григорьев.

На сегодня свой выбор по отбору общественных территорий для благоустройства в 2023 году сделали около 12 тысяч человек. У остальных горожан еще есть шанс проголосовать до 30 мая на сайте https://14.gorodsreda.ru/. В голосовании могут участвовать все граждане от 14 лет.

Отметим, проект благоустройства набережной озера Сайсары и сквера Матери участвовал и в прошлогоднем голосовании, но не набрал достаточного количества голосов. В этот раз горожанам дается еще одна возможность отдать свой голос за преображение набережной и сквера.

По проекту вдоль озера Сайсары предусмотрены обустройство велосипедных дорожек и пешеходных троп, строительство пирсов, озеленение. Также планируется установить спортивные и детские площадки. В сквере Матери появится теплый павильон. Логотип благоустройства территории имеет форму буквы Ө – одной из букв якутского алфавита.

В рамках проекта территорию ЦСП «Триумф» планируется сделать многофункциональной. В основной зоне будут располагаться воркаут-площадки, уличные тренажеры, батуты, а также установлена баскетбольная площадка. Возле набережной со стороны Центра спортивной подготовки протянется «Аллея Славы», состоящая из 7 стендов, посвященных различным видам спорта. Конструкция будет выполнена из металлического листа с перфорацией, а также иметь подсветку и текст. Рядом будет амфитеатр, планируется строительство современной детской площадки, велосипедных, беговых дорожек.

Напомним, Всероссийское рейтинговое голосование за объекты благоустройства организовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как голосуем?

Для того чтобы стать участником голосования, необходимо быть зарегистрированным на портале «Госуслуги».

Сначала необходимо зайти на сайт для голосования, затем авторизоваться через портал «Госуслуги», выбрать регион и город (Республика Саха (Якутия), Якутск), далее выбираем понравившийся проект.

Примите участие в голосовании. Важен каждый голос! Сделаем наш Якутск комфортнее!