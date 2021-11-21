Энергетики Якутии опровергают фейк, распространяемый в соцсетях

В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о том, что отключения электроэнергии в вилюйской группе улусов связано с ожиданием «крупной 70-тонной запчасти» для ремонта энергооборудования, доставка которой ожидается к весне 2022 года.



По всей видимости, речь идет о приобретении автотрансформатора для подстанции «Сунтар», закупка которого обсуждалась в 2020 году, когда два действующих автотрансформатора на подстанции работали с перегрузкой.



Однако, в 2021 году ПАО «Якутскэнерго» совместно с Министерством ЖКХ и энергетики РС(Я) и региональным диспетчерским управлением энергосистемы РС(Я) приняли решение о приобретении противоаварийной системы автоматики, которая позволила ввести в эксплуатацию одновременно два автотрансформатора, имеющихся на подстанции. До начала осенне-зимнего периода данная система была успешно установлена, сбалансированно распределив нагрузку на обе электроустановки. Таким образом, необходимость в закупке третьего автотрансформатора для подстанции «Сунтар» потеряла свою актуальность.



Аварийные отключения линии 110 кВ Л-104 — «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск — Вилюйск» никак не связаны с закупкой и ожиданием энергооборудования.

