Экспертный клуб Якутии: Вскрываем самые болезненные темы общества

С марта 2019 года работает независимая дискуссионная площадка – Экспертный клуб Якутии, аналогов которой нет в республике. Журналисты вскрывают самые болезненные темы общества, предоставляя трибуну профессиональным экспертам и всем заинтересованным сторонам. К профессиональному празднику – Дню российской прессы Экспертный клуб Якутии публикует отчет о проделанной работе, а также заверяет, что продолжит работу и в наступившем году.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Первое обсуждение – совместно с Общественной палатой Якутии состоится 18 января по теме «Безопасность жизнеобеспечения в условиях Крайнего Севера». Последние драматические события – перемерзший СОНТ «Сатал», далекий северный поселок, испытывающий перебои с жизнеобеспечивающими ресурсами, диктуют эту тему.

ОБЗОР РАБОТЫ ЗА 4 ГОДА

Самое первое обсуждение мы провели в марте 2019 года по следам нашумевшего события в спорткомплексе «Триумф» Якутска. Как обобщили коллеги, с тех пор проведено 26 заседаний и мероприятий Экспертного клуба исключительно на самые острые темы дня. Экспертный клуб Якутии работал, несмотря на пандемийные ограничения, когда замер весь мир. Наши журналисты вели репортажи из полыхающих лесов Якутии, из залитого паводком Верхоянья, с берегов оскверненных водоемов Иенгры, из перемерзшего в новый год «Сатала». Мы поднимаем острые темы, вытаскиваем малоизвестные факты, добиваемся принятия конкретных мер. Экспертный клуб Якутии – больше, чем журналистика. Мы не просто освещаем — мы влияем. И делаем это из любви к родной республике, своему народу.

• Май 2020 года — письмо в поддержку медиаотрасли, которая пострадала от пандемии — подписали более 30 журналистов республики. Наши голоса внесли свою лепту в защиту редакций СМИ, которые пострадали от пандемийных ограничений.

• 2 июля 2020 года – о протестном голосовании в Якутии – по следам голосования по поправкам в Конституцию РФ. В Якутии процент проголосовавших против принятия поправок – около 41%. Поэтому основные вопросы, которые обсудили: какие последствия возможны после таких итогов голосования в общественно-политической и экономической жизни?

• Сентябрь 2020 года. Об итогах выборов с представителями партий – лидерами фракций в Ил Тумэне. Участвовали лидеры трех региональных отделений парламентских партий, народные депутаты республики: СР – Юрий Григорьев, КПРФ – Виктор Губарев, ЛДПР – Гаврил Парахин. Вопросы подняли острые, в том числе о возможном импичменте действовавшего на тот период спикера Ил Тумэн Петра Гоголева.

• Сентябрь 2020 года. С экологами, экоактивистами, общественными деятелями рассмотрели вопросы защиты от варварских вырубок лесного фонда в верховьях реки Амги на территории Алданского района.

• Также в тот период состоялись встречи с главами поселений по итогам круглого стола в Ил Тумэне.

• 22 марта 2021 года – Экспертный клуб Якутии провел дебаты кандидатов в главы Якутска с участием всех претендентов.

• Сентябрь 2021 года. Итоги борьбы с лесными пожарами. Первый прямой эфир в формате live.

• 19 января 2022 года. О реформе МСУ, участие приняли депутаты Ил Тумэн, юристы, главы наслегов, общественные деятели.

• 24 февраля 2022 года – о подготовке к борьбе с лесными пожарами.

• 2 марта 2022 года – о влиянии внешнеполитических событий на экономику республики. Это было первое публичное обсуждение общественностью ситуации в мире после начала СВО. Обсуждение провели совместно с Общественной палатой Якутии.

• 24 мая 2022 – итоги 4 лет работы главы РС(Я) Айсена Николаева. Итоги и переход экономики на «новые рельсы».

СОСТАВ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В составе Экспертного клуба Якутии с 2019 года работают не только журналисты, но и политологи и общественные деятели. Для освещения важнейших общественно-политических вопросов республики, нахождения путей их решения к работе дискуссионной площадки, в зависимости от проблематики, привлекаются опытные эксперты-профессионалы и ветераны из самых разных отраслей.

«Ядро» Экспертного клуба составляют опытные журналисты и редакторы с многолетним профессиональным стажем Игорь Саввинов – «Yktinform.ru», Елена Тихонова – «V Якутии.ру», София Булчукей – SakhaLife.ru, Сергей Сумченко, Айталина Никифорова – «ТайгаПост», Елена Кузьмина – «1sn.ru», Алексей Пахомов – «Вести Якутии», Олег Желнин – «Округ-ТВ».

Мы освещаем самые актуальные события, темы и проблемы республики. Освещали пандемию, лесные пожары, восстановление от пострадавшего от огненной стихии села Бясь-Кюель Горного улуса. Также освещали политические темы, ход и итоги избирательных кампаний разных уровней.

В течение 2022 года, совместно с общественными деятелями и активистами, экспертами из отраслей, продолжали освещать проблемы экологии. К примеру, выезжали в Амгинский, Алданский, Нерюнгринский районы, Верхоянский, Нюрбинский улусы, в том числе — на освещение проблем экологии, ущерба от деятельности недропользователей.

Так, нами была поднята проблема загрязнения ручья Волховского и реки Иенгры в Нерюнгринском районе, там же осветили проблемы «Лунных ландшафтов». Поднимали темы лесных вырубок и другие проблемы экологии в Алданском районе.

Член Экспертного клуба, редактор интернет-газеты «V Якутии.ру» Елена Тихонова летом выезжала на освещение проблем жителей Верхоянского улуса, пострадавших от разрушительного наводнения.

Словом, наш Экспертный клуб старается всегда находиться на острие тем, первым выезжать на места событий, происшествий, а также в улусы и районы, общаться с людьми, поднимать их вопросы и проблемы. Мы делаем не только оперативные репортажи, поднимая острые темы, но и совместно с опытными профессионалами и ветеранами из отраслей анализируем проблемные вопросы, изыскивая возможные пути их решения.

Начиная новый рабочий год – Год труда в РС(Я) и Год педагога и наставника в России, надеемся на дальнейшее взаимодействие со всеми, с кем мы работали вместе все эти 4 года. Благодарим за сотрудничество всех, с кем взаимодействуем.

ПЛАНЫ-2023

С первого дня наступившего года наше издание и члены Экспертного клуба Якутии активно освещают крупную аварию в СОНТ «Сатал» и проблемы жителей домов мкр Кирзавод, вот уже 20 лет страдающих от канализационных стоков, которые также негативно влияют на экологию. 1 января первой в Сатал выехала интернет-газета «V Якутии.ру», также мы осветили собрания жителей Сатала с представителями Окружной администрации в администрации мкр Марха.

Как сказано выше, обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизнеобеспечения в условиях Крайнего Севера, состоится 18 января, совместно с Общественной палатой Республики Саха (Якутия).

В наступившем году Экспертный совет поднимет темы, касающиеся выборов. К примеру, состоится обсуждение итогов 5 лет работы главы и правительства Якутии. Будут рассмотрены итоги работы депутатских корпусов Госсобрания (Ил Тумэн) и Якутской городской Думы.

Словом, планируем обсудить с независимыми экспертами темы политики, экономики, экологии и других направлений, отвечающие на вопрос: какая работа проведена за эти 5 лет властями разных уровней, что достигнуто, а что упущено и почему, и кто в этом виноват?

Также планируем продолжить освещение актуальных вопросов развития республики и выездную работу по районам и улусам. При этом новинкой года видим проведение выездных заседаний Экспертного клуба в муниципальных образованиях.

В наш профессиональный праздник День российской печати – благодарим наших ньюсмейкеров и рекламодателей. Самая большая благодарность — нашим читателям! Мы работаем для вас! Выражаем искреннюю благодарность всем пресс-службам и пресс-секретарям, с которыми взаимодействуем. Поздравляем всех коллег! Острого пера, резонансных новостей, неиссякаемого творческого и жизненного вдохновения, друзья! У нас замечательная профессия!

Экспертный клуб Якутии.