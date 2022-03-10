Сенаторы от Якутии Егор Борисов и Александр Акимов попали под санкции Евросоюза за свое голосование о ратификации договора о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, сообщается в якутских телеграм-каналах.

Кроме них, эта участь постигла еще 144 члена Совета федерации и их семьи, а также 14 олигархов и крупных российских бизнесменов, «участвующих в ключевых секторах экономики, которые обеспечивают значительные поступления для РФ, а также членов их семей», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ.