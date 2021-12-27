Доказана еще одна крупная взятка, полученная экс-руководителем аэропорта Якутск

Вступил в законную силу приговор Якутского городского суда в отношении бывшего генерального директора аэропорта Якутск Николая МЕСТНИКОВА, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах).

Напомним, что в июне этого года его признали виновным в получении взятки и приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 26,4 миллиона рублей. Срок назначен с учетом ранее вынесенного приговора.

Суд установил, что в период с января по декабрь 2016 года обвиняемый получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятки в сумме более 3,5 млн. рублей за предоставление возможности беспрепятственно осуществлять предпринимательскую деятельность на объектах аэропорта.

Якутская транспортная прокуратура направила в суд иск о признании недействительными сделок, которые были заключены за взятку. Суд рассмотрел иск и удовлетворил его.

В ноябре этого года решением Якутского городского суда с Местникова в доход Российской Федерации были взысканы денежные средства, полученные в качестве взяток, на общую сумму 3,6 миллиона рублей.

Решение суда вступило в законную силу. Это второе уголовное дело, возбужденное на бывшего генерального директора аэропорта в августе 2019 года.

Ранее 6 августа 2019 года Николай Местников был приговорен к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в 10 миллионов рублей. В суде было доказано, что он получил взятку в 27 миллионов рублей.