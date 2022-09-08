Дмитрий Тихонов в пятый раз одержал победу в суде

Сегодня, 8 сентября глава Майи и кандидат на пост главы Мегино-Кангаласского улуса Дмитрий ТИХОНОВ в пятый раз празднует победу в суде.

Напомним, что в суд обратился с жалобой кандидат Владимир ВЛАДИМИРОВ.

2 сентября Мегино-Кангаласский районный суд рассмотрел очередной иск Владимирова В.А. Дело рассмотрел судья САВВИН В.Ю.

Автор жалобы Владимиров скрупулезно изучил передвижения по избирательному фонду Дмитрия Тихонова. Жалобщику показалось, что кандидат Тихонов распоряжается своим избирательным фондом не совсем правильно, и обратился с иском в суд. В тексте иске приводятся конкретные цифры поступлений и передвижений из избирательного фонда Тихонова.

Разумеется, сторона ответчика привела свои доводы, опровергая жалобы истца.

Детально изучив дело, выслушав все доводы сторон, Мегино-Кангаласский районный суд принял решение отказать Владимирову В.А. в жалобе.

Не удовлетворившись этим, Владимиров обжаловал решение в следующей судебной инстанции. Сегодня дело было рассмотрено Верховным судом республики. Состав суда: ПРОТОДЬЯКОНОВ, СМИРНИКОВА (докладчик) и ДЬЯКОНОВА председательствующая.

Вникнув во все обстоятельства дела, выслушав доводы сторон, Верховный суд Якутии принял решение оставить в силу решение Мегино-Кангаласского районного суда, кандидату Владимирову в жалобе отказать.

Таким образом, Дмитрий Тихонов в пятый раз выиграл в суде, защитил свой статус кандидата на пост главы Мегино-Кангаласского улуса.

Пять раз Фемида выслушивала жалобы кандидата Владимирова, за которым могут стоять заинтересованные стороны, пять раз вникала во все обстоятельства дела. И пять раз суд сказал жалобщику: «Нет!»

Так что Дмитрий Тихонов и остальные кандидаты дойдут до финиша – всенародных выборов главы Мегино-Кангаласского улуса 11 сентября. А там уж — как решит народ.