Дети Азии для якутян – это наше все

Владивосток – “Дети Азии-2022”: дефицит авиабилетов, город готов к приему гостей, медали и форма, дети и тренеры

Сегодня в пресс-центре Игр, который действует в самом центре Владивостока, в здании краевого правительства, прошла презентация формы и медалей VII Международных спортивных игр «Дети Азии». Юных спортсменов, волонтеров и журналистов приветствовали министр спорта Приморского края Жан Кузнецов, вице-президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Азат Мурадов. 1000 волонтеров из разных регионов страны и зарубежных стран будут экипированы в форму розового цвета, переводчики будут носить форму зеленого цвета, организаторы оденутся в костюмы синего цвета, а около 600 судей будут работать в форме желтого цвета.



Как пишет ЯСИА: «Медали VII Международных спортивных игр «Дети Азии» выполнены в стилизации цветка Лотоса. Этот цветок является одним из символов Приморского края. Лотос олицетворяет солнце как источник жизни. Он символизирует прошлое, настоящее и будущее. Каждое растение имеет бутоны, цветы и семена одновременно. Лотос – символ роста и способности к достижению совершенства».



Игры “Дети Азии” для якутян – это, как говорится, наше все. Вся республика вынашивала эти Игры с самого их рождения, все жители Якутии – от мала до велика – в той или иной мере принимали участие в их подготовке и проведении, годами жили этими Играми, гордились ставшей брендом нашего северного края детской Азиадой. И не секрет, что мы очень ревностно относимся к новым хозяевам Игр, наши специалисты стараются оказать любую посильную помощь, чтобы приморцы достойно и безупречно провели их.



В первый день нашего пребывания стали понятным многие сложности для организаторов, спортсменов, тренеров и даже журналистов. Во-первых, это большая разбросанность спортивных объектов и мест размещения. Так, всех участников Игр поселили во Всероссийском детском центре “Океан”, который расположен в 30 километрах от центра окружной столицы. Понятно стремление хозяев предоставить детям и по полной использовать все возможности знаменитого еще со времен СССР детского лагеря. Юные спортсмены не только будут проживать и питаться в Центре, для них будут организованы для них тренировки и досуг, а также знакомство с культурами стран-участниц, уроки русского языка, мастер-классы и другое. Также на территории вновь открываемой сегодня Деревни спортсменов имеется амфитеатр на 2000 мест, где будут проводиться церемонии награждения победителей и призеров Игр. А их тренеров поселили в кампусе ДВФУ на о.Русский. Сложно будет детям, впервые приехавшим на такие крупные и ответственные соревнования, проходить адаптацию, набирать психологическую устойчивость, а спортсменам, выступающих в единоборствах, контролировать свой вес. И таких нюансов очень много. Ведь тренер отвечает за своих воспитанников, он должен быть денно и нощно рядом с ними, поддерживать их боевой дух. А если тренер поедет к воспитанникам в “Океан”, он останется без обеда и ужина, так как выданные нам талоны действительны только в одной столовой – в кампусе. Во-вторых, награждение победителей и призеров, проведенное в отдалении от города, практически без зрителей, вряд ли прибавит чемпионам настроения. Об этом мне сегодня говорили и тренеры, и журналисты. Хотелось бы, чтобы оргкомитет Игр и главная судейская коллегия приняли по этому поводу взвешенное и приемлемое решение.



С завтрашнего дня начинаются мероприятия Игр. По мере возможности буду освещать их. Кстати, сборная Республики Саха составляет около 120 спортсменов, которых сопровождают 50 тренеров, якутяне принимает участие в 18 видах из 19 представленных в программе (наши не играют в бадминтон).

В четверг, 28 июля, по Владивостоку пройдет Эстафета огня Игр – в 11.00 старт Эстафеты от Приморского океанариума и окончание ее запланировано ориентировочно в 16.00.

Также в этот день президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимир Максимов и генеральный директор Дирекции VII Международных спортивных игр «Дети Азии» Эльмир Валитов проведут завтрак с олимпийскими чемпионами и призерами, чемпионами мира, которые вышли из “Детей Азии”. Это – олимпийские чемпионки Дарья Дмитриева (Иркутск, художественная гимнастика, Лондон-2012), Вера Бирюкова (Омск, художественная гимнастика, Рио-де-Жанейро-2016), Лилия Ахаимова (Владивосток, спортивная гимнастика, Токио-2020), бронзовые призеры Олимпийских игр Георгий Балакшин (Якутия, бокс, Пекин-2008) и Антон Чупков (Москва, плавание, Рио-де-Жанейро-2016), победительница и серебряный призёр чемпионата мира, шестикратная чемпионка мира среди юниоров Софья Надыршина (Южно-Сахалинск, сноуборд).



В Культурно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» (ул. Маковского, 284) с 18.00 состоится торжественная церемония открытия Игр. Организаторы обещают великолепное зрелище. Якутяне на телеканале “Матч ТВ” в 21.20 по московскому времени смогут стать свидетелями красочного парада команд, зажжения под куполом Огня, который был привезен с Ленских столбов в Якутии и прошел эстафетой по Приморскому краю. На открытии будут выступать российские звёзды Анет Сай, ST и Вахтанг.



Кстати, сегодня встретил свою добрую знакомую – Марию Егоровну Емельянову, председателя Комитета солдатских матерей РС(Я). Она – единственный “серебряный волонтер” из Якутии, работает наравне с девушками-юношами, годящимися ей во внуки.

Справка: VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Общая численность участников составит более 3000 человек. Непосредственно в состязаниях примут участие 1355 спортсменов в возрасте 13-16 лет из Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, Москвы, Приморского края, Республик Башкортостан, Саха (Якутия) и Татарстан, а также представители 12 стран: Армении, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Монголии, Пакистана, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана. Всего будет разыграно 273 комплекта медалей в 19 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба кураш, брейкинг, дзюдо, легкая атлетика, мас-рестлинг, мини-футбол, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стрельба из лука, тхэквондо, борьба хапсагай, художественная гимнастика.



Полная информация о соревнованиях, участниках и результатах – на официальном сайте игр www.vladivostok2022.com.

Организатор мероприятия – Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр «Дети Азии» при поддержке Правительства Приморского края, Министерства спорта России, Министерства просвещения РФ, администрации Владивостока.



Партнеры – ООО «Кировсклес», ООО «Дальнегорский ГОК», АО «Порт Восточный», НПГК «Арника», ООО «Востокцемент», АО «Дальполиметалл», группа компаний «Славда», Приморский океанариум.