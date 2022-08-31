Депутаты Гордумы заслушали информацию об обеспечении жильем молодых семей, развитии физкультуры и спорта в Якутске

11 августа состоялось заседание постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Якутской городской Думы.

С докладом о ходе исполнения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» по итогам первого полугодия 2022 года выступила директор МКУ «Департамент жилищных отношений» Евгения Пак.

По ее словам, в рамках реализации подпрограммы предоставляются социальные выплаты в размере 30-35% от расчетной стоимости жилья. Финансирование подпрограммы производится из федерального, республиканского и местного бюджетов. На реализацию мероприятий по указанной подпрограмме в 2022 году было предусмотрено 61,7 млн рублей, в том числе 33,4 млн рублей — из бюджета города.

«В соответствии с предусмотренным финансированием в список претендентов на получение социальной выплаты в 2022 году утверждены 25 семей. 1 июля Межведомственной комиссией дополнительно утвердили 4 семьи. В результате всего утверждено 29 семей. Из них выдано 27 сертификатов. Документы двух семей в настоящее время находятся в обработке», — сообщила Евгения Пак, добавив, что всего в сводном списке претендентов на получение соцвыплат по данной подпрограмме состоят 375 семей.

Она отметила, что с 2020 года запись на прием для подачи документов по вышеуказанному мероприятию осуществляется на региональном портале государственных услуг e-yakutia.ru. После подачи заявления в электронной форме в личный кабинет заявителя на e-yakutia.ru направляется уведомление с датой и временем предоставления копий документов и оригиналов для сверки согласно перечню документов в МКУ «Департамент жилищных отношений» ГО «город Якутск».

С информацией о ходе исполнения муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 годы» за первое полугодие 2022 года выступил и.о. начальника Управления общественных связей и молодежной политики ОА г.Якутска Андрей Михайлов.

Он отметил, что в целом на первое полугодие были утверждены бюджетные ассигнования в размере 34 млн рублей. Все средства фактически были освоены.

«Были проведены такие мероприятия, как создание видеоролика по повышению правовой культуры, деловая игра “МЭР”, “Я — патриот России”, “Свеча памяти”, молодежные мероприятия в рамках “Ысыаха Туймаады” и многие другие», — рассказал Андрей Михайлов.

Начальник отдела массовой физической культуры и детского спорта Управления физической культуры и спорта ОА г.Якутска Иннокентий Макаров отметил, что уточненный план по муниципальной программе «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 годы» в части развития физической культуры и спорта городского округа «город Якутск» составляет 27,5 млн рублей.

Средства предусмотрены на организацию и проведение городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий, учебно-тренировочные сборы команд городского округа «город Якутск» по различным видам спорта, участие и подготовку в соревнованиях Дальневосточного федерального округа, России, Республики Саха (Якутия) и другие мероприятия.

В ходе отчета отмечено, что всего за шесть месяцев 2022 года Управлением физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска проведено 40 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 10 тысяч человек.

«По итогам шести месяцев 2022 года членами сборных команд города Якутска по видам спорта в республиканских, всероссийских турнирах и чемпионатах всего завоевано 239 призовых мест: среди взрослых — 156, учащихся — 83 медалей», — отметил начальник отдела массовой физической культуры и детского спорта Управления физической культуры и спорта ОА г.Якутска Иннокентий Макаров.

Информацию, озвученную на заседании, депутаты приняли к сведению.