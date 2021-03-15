Дело о попытке взятки министру Ирине Высоких вернули в суд

Верховный суд РС(Я) рассмотрел 9 марта апелляцию прокуратуры Якутска на решение судьи Якутского городского суда Таисии Кулаковской о возврате прокурору дела Михаила Федорова, директора АО «Якутская ярмарка» о попытке взятки министру предпринимательства РС(Я) Ирине Высоких. В результате данное решение было отменено судом высшей инстанции и дело направлено на повторное рассмотрение в Якутский городской суд.

На сайте Якутского городского суда сообщается, сегодня, 15 марта, уголовное дело Михаила Федорова было передано на рассмотрение другому судье — Анатолию Каратаеву, дата слушаний пока не определена.

Дело Михаила Федорова

Еще в мае материалы уголовного дела Михаила Федорова поступили в Якутский городской суд, в июне началось судебное разбирательство, которое 4 декабря 2020 года должно было завершиться оглашением приговором. Но после перерыва судья Таисия Кулаковская огласила неожиданное решение – вернуть в прокуратуру уголовное дело Михаила Федорова, обосновав это тем, что обвинительное заключение было составлено с нарушением уголовно-процессуального кодекса РФ.

Напомним, что Михаил Федоров был задержан 20 января 2019 года при попытке дать взятку министру по делам предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирине Высоких. Спецоперация была проведена управлением ФСБ Якутии по заявлению и при непосредственном участии самой Ирины Высоких.

В отношении Михаила Федорова было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

По информации СК РФ по РС(Я), Михаил Федоров, будучи должностным лицом предприятия, подведомственного Министерству внешних связей, лично передал министру предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) взятку в виде денег в сумме 200 тысяч рублей за содействие в передаче на баланс возглавляемого им общества туристических объектов, расположенных на территории республики, и способствование в заключении контрактов с АО «Якутская ярмарка» для последующего извлечения прибыли.

После нашумевшего ареста Ирина Высоких сообщила на пресс-конференции, что Михаил Федоров сделал ей такое предложение:

„Вам будут отчисляться проценты от деятельности туристических объектов, которые будут переданы при вашем содействии в ведение компании „Якутская ярмарка“. А если будете помогать получать госконтракты в сфере организации выставочно-ярмарочной деятельности, то и с этого вам тоже будут оплачиваться определенные проценты“.

«О коррупционных предложениях со стороны руководителя АО „Якутская ярмарка“ я доложила главе республики Айсену Николаеву, который порекомендовал обратиться в управление ФСБ по Якутии. Встречи с Михаилом Федоровым прошли под техническим контролем оперативных сотрудников УФСБ» — сообщила Высоких.

Три громких дела вернули на повторное рассмотрение в городской суд

В декабре Якутский городской суд вернул прокурору два «громких» уголовных дела — Михаила Федорова и «утумовцев» Татьяны Самсоновой и Георгия Карамзина. Ранее, в ноябре, было возвращено в прокуратуру другое нашумевшее дело – Людмилы Вербицкой, бывшего замминистра здравоохранения Якутии. Во всех случаях судьи ссылались на нарушения УПК. Все три решения Якутского городского суда прокуратура Якутска обжаловала в Верховной суде РС(Я). Суд высшей инстанции во всех трех случаях отменил принятые решения и вернул дела на повторное рассмотрение в городской суд.

Дело Людмилы Вербицкой, бывшего замминистра здравоохранения Якутии (ст.307 ч.1; ст.286 ч.1 УК РФ) повторно рассматривает судья Эльвира Минеева. Сегодня, 15 марта, состоялось двенадцатое по счету судебное заседание.

Ранее, 11 февраля 2021 г., Верховный суд РС(Я) рассмотрел апелляцию прокуратуры г.Якутска и вернул на повторное рассмотрение в Якутский городской суд уголовное дело Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой. Руководители строительной фирмы «Утум» обвиняются в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ), а так же Георгий Карамзин дополнительно обвиняется по ст.4 ст. 33 – подстрекательство. Дата судебных слушаний по этому делу еще не назначена.

Дело их соучастника Василия Гоголева, бывшего заместителя главы ГО «город Якутск», было выделено в отдельное производство (он заключил с прокуратурой республики досудебное соглашение), и было рассмотрено летом 2020 года. Василий Гоголев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Недавно, 25 февраля, в Якутском городском суде удовлетворили ходатайства защиты Василия Гоголева об его условно-досрочном освобождении.