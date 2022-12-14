Целый день провели якутяне на Кольской атомной

Первый день технического тура делегации Республики Саха на Кольскую атомную электростанцию, организованного корпорацией «Росатом», выдался весьма насыщенным. С утра на автобусе поехали на станцию, которая находится в 11 км от моногорода Полярные зори и в 170 км от областного центра Мурманска. Станция занимает 126 гектаров земли.

По дороге сделали традиционный снимок у аншлага на повороте к АЭС. Ну а далее пришлось обойтись без традиционного занятия якутян – фотографирования на смартфоны и селфи на фоне агрегатов крупнейшей в Европе атомной станции. Объект сугубо режимный, поэтому съемки категорически воспрещены.

Сопровождала нас ведущий специалист информационного отдела АЭС Татьяна Васильевна Фицура, которая рассказала обо всем и показала все подразделения станции. В данное время на станции действуют 4 ядерные установки, которые вырабатывают электроэнергию в 1500 мегаватт, что составляет примерно 60% всей потребности Мурманской области, часть ее выдается даже в соседнюю Карелию. Естественно, нас заинтересовало состояние радиационной обстановки, которая высвечивается на табло – 0,07 микрозиверта в час (при норме в 1-2 микрозиверта).

Первый реактор Кольской АЭС был запущен 29 июня 1973 г., так что летом следующего года будут отмечать полувековой ее юбилей. Она – одна из самых мощных в концерне «Росэнергоатом», в которую входит 11 атомных станций страны.

Всего на станции трудится 2100 высококлассных специалистов, еще примерно столько же человек работают в обслуживающих основное производство подрядных организациях.

Если только перечислить подразделения станции, то их множество – реакторный цех, турбинный, электроцех, химический, цех централизованного ремонта, цех технической автоматики и КИП, отдел ядерной безопасности, информационно-технический центр и другие.

Осмотрели БЩУ – блочный щит управления, знакомый многим людям старшего поколения по советским производственным фильмам, зал с овальной стеной, напичканной множеством разных приборов. Здесь в три смены на лицензированных должностях трудятся самые ответственные специалисты станции – начальник смены, ведущие инженеры ядерного реактора и турбины. С 2011 г. на БЩУ проводится цифровизация, позволившая заменить многие действовавшие с советских времен контрольные приборы.

Побывали в машинном зале, где действуют основные агрегаты станции – это огромное помещение длиной более полукилометра, обошли его на высоте 9,6 м. Во время четырехчасовой экскурсии нам показали все, что можно.

В 2019 году на станции успешно завершилась масштабная модернизация энергоблоков первой очереди, позволившая на порядок повысить уровень их безопасности и продлить срок эксплуатации до 2033 и 2034 гг. Кольская АЭС стала единственной в России атомной станцией, где реализована программа повторного продления сроков эксплуатации двух энергоблоков, то есть вместо положенных 30 лет эти агрегаты могут работать 60 лет.

По итогам 2021 года Кольская АЭС заняла 2-е место в конкурсе «Лучшая АЭС России», признана лучшей атомной станцией России в области культуры безопасности и стала «Лучшей экологически образцовой организацией атомной отрасли» Госкорпорации «Росатом».

Перед обедом осмотрели форелевую станцию, которая действует на озере Имандра, куда со станции поступает использованная в охлаждении вода. В специальных садках рыбоводческое хозяйство разводит здесь форелей, сибирских осетров, сиговых, карпов и рыб других ценных пород.

Во второй половине дня состоялась встреча с руководством станции и главными специалистами.

Директор Кольской АЭС Василий Васильевич Омельчук, заместитель директора по развитию Игорь Владиславович Маракулин, заместитель директора по управлению персоналом Игорь Олегович Кутузов, заместитель главного инженера по безопасности и надежности Александр Владимирович Головаха, ведущий инженер отдела радиационной безопасности Руслан Александрович Кожин, мэр города Полярные Зори Максим Олегович Пухов, его заместитель Вячеслав Николаевич Семичев, представители АО «Русатом Оверсиз» — директор по стратегическим коммуникациям Олег Владимирович Бочкин, начальник Управления по тарифам, земельным отношениям и взаимодействию со стейкхолдерами Святослав Витальевич Пих, советник вице-президента по проектам малой мощности, контрактации и комплектным поставкам оборудования Сергей Александрович Андрущечко и ведущий специалист филиала АО «Русатом Оверсиз» в РС (Я) Алина Федоровна Сивцева.

Мы выслушали рассказы руководителей КАЭС о деятельности станции, о прошлом, настоящем и будущем станции, о взаимодействии города и Кольской АЭС – градообразующего предприятия Полярных Зорей, задали множество вопросов, касающихся самых злободневных проблем, порой неудобных.

Продолжение материала – завтра.