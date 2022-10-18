Бригада наркодиспансера выехала в Нижнеколымский улус

Мобильная бригада Якутского наркологического диспансера будет работать в арктическом Нижнеколымском улусе

По поручению главы Якутии Айсена Николаева мобильные бригады врачей продолжают выезжать в отдалённые населённые пункты. Сегодня, 18 октября, медицинская бригада больницы вылетела на помощь центральной районной больнице Нижнеколымского района.

В состав десанта здоровья вошли врач психиатр-нарколог, медицинский психолог и социальный работник.

Врачи будут работать в Нижнеколымском улусе до 21 октября. Специалисты окажут практическую и методическую помощь больнице, будут даны рекомендации по амбулаторной реабилитации наркологических больных.

Большое внимание будет уделено профилактической работе с населением. Врачи прочитают антинаркотические лекции для населения, встретятся с родителями, родкомитетами.

Напомним, это далеко не первый десант здоровья Якуткой наркологии. В поддержку республиканского Года матери были организованы поездки во многие северные районы и группу вилюйских улусов.