Алые паруса — праздник выпускников в Нюрбе

Выпускной — один из самых волнительных и незабываемых дней в нашей жизни! Идея организовать общий праздник выпускников школ города исходила от родителей и самих выпускников, а городская мэрия Нюрбы с радостью помогла воплотить их мечту в реальность. Организацией выпускного вечера в Парке культуры и отдыха занялись сами дети и их родители. В этот день в парк были приглашены и выпускники близлежащего Октябрьского наслега. Так праздник выпускников города Нюрба собрал более 150 детей и их родителей.

Основная задача, которую озвучили сами ребята — меньше формальностей, больше веселья и игр, была достигнута. Вечер начался с парада, общего вальса и праздничного концерта от самих выпускников. Украшением торжества стали Алые велопаруса. 25 выпускников-представителей от всех школ проехали по парку на велосипедах с алыми полотнами. Парад велопарусов был посвящен 25-летнему юбилею города Нюрба.

Помимо этого, каждое мероприятие по программе праздника стало незабываемым событием вечера: салют для выпускников и мороженое от мэра, фуршет от родителей, конкурс рисунков на асфальте от Убоянской СОШ, квест-игра от Нюрбинского лицея, Король и Королева бала от Нюрбинской СОШ №2, дискотека от Нюрбинской СОШ №1- стали прекрасным выпускным подарком.

Завершением вечера стал обряд встречи солнца и алгыс. Радует, что идея встречи солнца и получить благословение на удачу и успех исходила от самих выпускников.

Дети и родители довольны праздником — это самое главное.



Отзывы счастливых выпускников:

Да, такого выпускного не было в Нюрбе…

Парк — лучшее место нашего города.

У нас самый лучший выпускной!