Алмаз назвали в честь якутского фермера — Героя Труда

Алмаз весом 46,81 карата, который был добыт на месторождении трубки «Заполярная» в Якутии, назван в честь Героя Труда России, уроженца республики Михаила Готовцева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

«В рамках совместного проекта главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и АК «Алроса» ювелирный алмаз весом в 46,81 карата назван в честь Героя Труда Российской Федерации Михаила Николаевича Готовцева. Алмаз добыт на месторождении трубки «Заполярная», — говорится в сообщении.

Михаил Николаевич Готовцев — полный кавалер ордена Трудовой Славы, почетный гражданин Республики Саха (Якутия). Родился в Баягантайском наслеге (сельском поселении) Усть-Алданского района Якутской АССР. С 1968 года проводит селекционную племенную работу. В 1984 году от одной фуражной коровы Готовцев надоил почти 5,5 тыс. литров молока. В 1994 году Готовцев организовал фермерское хозяйство «Удьуор» молочного направления.

Скот, выращенный Готовцевым, получает высокие награды на республиканских сельскохозяйственных выставках. В результате работы по искусственному осеменению коровы в данный момент могут выдерживать суровый климат Якутии при хорошей молочной продуктивности. Указом президента РФ в апреле 2014 года Готовцеву было присвоено звание Героя Труда России.

По инициативе главы Якутии и руководства компании «Алроса» в регионе реализуется совместный проект «100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии». Так, в 2020 году крупным алмазам, добытым компанией «Алроса» на территории Якутии, к 75-летию Победы присваивали имена Героев Советского Союза, которые отправились на фронт Великой Отечественной войны из Якутии. На завершающем этапе проекта алмазам присваиваются имена исторических личностей, Героев Социалистического Труда, выдающихся государственных деятелей, представителей творческой и научной интеллигенции, легендарных врачей, педагогов и спортсменов Якутии.





