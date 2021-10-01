(23.02.1956 г. – 30.09.2021 г.)

Вечером 30 сентября 2021 года ушел из жизни Александр Егорович Кривошапкин, Отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетный попечитель образования Республики Саха (Якутия), Председатель попечительского Совета средней общеобразовательной школы № 5 г. Якутска им. Н.О. Кривошапкина. В феврале этого года Александру Егоровичу исполнилось 65 лет.

Александр Егорович родился 23 февраля 1956 года в с. Тарын Оймяконского улуса.

В 1970 году окончил Терютьскую восьмилетнюю школу Оймяконского улуса. В 1972 году окончил Мюрюнскую среднюю школу и начал трудовую деятельность монтером узла связи в с. Борогонцы. В 1974-76 гг. служил в рядах вооруженных сил советской армии.

С 1976-81 гг. учился в Томском политехническом институте, на факультете автоматики и вычислительной техники (АВТФ) по специальности ЭВМ.

Начал инженерную трудовую деятельность в Томском научно-исследовательском институте электромеханики. Работал в опытно-конструкторской лаборатории занимающейся исполнением заказов военно-промышленного комплекса, где ярко проявились его инженерный талант и упорство в работе.

В 1984 году вернулся в родную республику, руководил группой автоматизации научных экспериментов Института физико-технических проблем Севера СО РАН. Под его руководством в Институте начался процесс активной автоматизации научных экспериментов на базе микро-мини-ЭВМ, что позволило существенно ускорить процесс внедрения научных разработок в производство. В кратчайшие сроки от инженера-конструктора 3-й категории стал ведущим конструктором Института, победителем в конкурсах НИОКР, победителем соц. соревнования, выдвинут на доску почета Института.

В 1987 году был приглашен в производственное объединение «Якутгазпром», где непосредственно, активно участвовал в работе по телемеханизации газопроводов. Проявляя себя как инженер и руководитель создал творческий коллектив из специалистов УкрНИИГАЗ, ИКФИА СО РАН, ПО «Якутгазпром» по разработке и созданию уникальных бортовых специализированных микропроцессорных измерительных приборов для газопроводов и глубинных скважин.

С 1993 года работал в системе агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия). Александр Егорович один из организаторов создания информационной инфраструктуры АПК Республики. Работая директором ООО «Агрокомтек» (1993-98 гг.) и ДГУП «Инженерно-технический центр» (1998-2000 гг.), выполнил огромную и ответственную работу по созданию материальной и интеллектуальной базы для внедрения и развития компьютерных систем в Министерстве сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

В 2000 году Правительством Республики Саха (Якутия) назначен руководителем ГУП « Информационно-технический центр АПК».

За годы деятельности в АПК РС (Я) под его руководством разработаны и внедрены различные автоматизированные информационные системы, проведены в большом объеме информационно — консультационные работы для сельхозтоваропроизводителей. Занимался вопросами внедрения спутниковых технологий, спутниковых систем связи и мониторинга сельхозживотных, энергосберегающих технологий на базе солнечных источников энергосбережения.

В 2002 году награжден дипломом «Лауреат Российского конкурса «Менеджер года – 2002»» в номинации «Информационно-консультационные услуги» в России от Международной академии менеджмента РАН.

В 2006 году за многолетний активный, добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

В 2009 году награжден нагрудным знаком «Отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)».

В 2011 году награжден знаком «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)».

В 2018 году его предприятие стал резидентом ГАУ «Технопарк Якутии».

В 2020 году получил патент на разработанное оборудование «Устройство для определения местоположения подвижных объектов» решением Роспатента РФ.

В 2021 году стал победителем российского конкурса «Инженер года РФ» в номинации технологии Севера по итогам 2020 года.

Александр Егорович с 1994 года является председателем попечительского Совета школы № 5 г. Якутска. Активно работал с коллективом школы, депутатским корпусом внес посильную лепту в построении новой школы и увековечении имени Оймяконского купца-мецената Кривошапкина Николая Осиповича, в присвоении его имени школе № 5 г. Якутска.

В 2008 году в знак признательности за бескорыстный труд и вклад в деле образования награжден знаком «Почетный попечитель образования Республики Саха (Якутия)» и занесен в Золотую книгу меценатов и попечителей образования Республики Саха (Якутия).

Ввел работу со студентами КИТ СВФУ, в течение 10 лет являлся председателем ГЭК. Сотрудничал с АГАТУ (ранее ЯГСХА).

Александра Егоровича мы будем помнить за его человечность, искреннюю доброту, порядочность, оптимизм и жизнелюбие. Для всех нас Александр Егорович был и остается любимым мужем, отцом, дедушкой, братом, дядей и настоящим другом. Добрая и светлая память об Александре Егоровиче останется с нами навсегда.