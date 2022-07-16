Альберт Семенов: В трудные дни наш народ всегда сплачивается

13 июля указом главы республики введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с последствиями дождевого паводка. В Верхоянском районе ситуация остается напряженной: пострадали много семей, подтоплены десятки домов, в том числе многоквартирных. Для пострадавшего населения ежедневно доставляется гуманитарная помощь.

«В трудные дни наш народ всегда сплачивается и становится сильнее. И в эти дни мы объединились, чтобы оказать необходимую поддержку пострадавшим жителям Верхоянского района», — отметил председатель Якутской городской Думы, председатель Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) Альберт Семенов. На средства, собранные аппаратом и депутатами Якутской городской Думы, членами Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований республики, были приобретены необходимые пострадавшим вещи: лекарственные средства, спасательные жилеты, теплые одеяла, болотные сапоги и средства защиты от комаров.

«Никто из коллектива, депутатов и членов Ассоциации не отказался от участия в сборе помощи. Призываю коллег из городских и республиканских ведомств, организаций и предприятий присоединиться и по мере своих возможностей оказать поддержку пострадавшим», — подытожил Альберт Семенов.