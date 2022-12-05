Альберт Семенов принял участие в Съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера

Председатель Якутской городской Думы принял участие в Съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера

В городе Ухта прошел 41-й съезд Ассоциации «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера». В рамках него была обсуждена реализация национальных проектов на Крайнем Севере, социально-экономическое положение муниципальных образований в современных геополитических условиях.

Председатель Якутской городской Думы, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Альберт Семенов выступил с докладом об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с учетом особых условий: вечной мерзлоты, удаленности территорий, низкой плотности населения.

В своем докладе он рассказал о мероприятиях по ликвидации несанкционированных свалок, строительстве новых объектов размещения ТКО и о внедрении раздельного сбора ТКО в Якутске.

Он отметил, что всего в городском округе функционирует 56 точек раздельного сбора ТКО. В рамках реализации федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» на территории города благоустраиваются дворовые территории, на которых установлено 45 пунктов. В 2023 году планируется установить еще 20 пунктов за счет средств городского бюджета. Таким образом, к 2023 году на территории города Якутска будет функционировать 121 пункт раздельного сбора ТКО.

В ходе своего выступления Альберт Семенов предложил на государственном уровне предусмотреть в составе существующих образовательных программ в школьных и дошкольных учреждениях направление по повышению экологической культуры в части раздельного сбора ТКО. А также рассмотреть вопрос внедрения системы государственных грантов для поддержки предпринимателей, занятых в сфере сбора, вывоза и переработки ТКО, в части отбора наиболее интересных, полезных для общества проектов использования вторсырья.

Помимо этого, им было предложено предусмотреть механизм софинансирования рекультивации старых мусорных полигонов для последующего участия муниципальных образований в конкурсах в рамках национальных проектов «Экология» и «Генеральная уборка», а также рассмотреть вопрос законодательного регулирования проблемы вывоза, хранения и утилизации строительного мусора.

В рамках 41-й съезда Ассоциации «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» также обсуждались вопросы привлечения квалифицированных кадров для работы в Арктической зоне и на Крайнем Севере, проекты Союза городов Заполярья и Крайнего Севера и другие вопросы.

41-й съезд Ассоциации «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» был приурочен к 30-летию Ассоциации. Одна из старейших в стране Ассоциаций, в состав которой на данный момент входят 46 городов и районов Крайнего Севера была создана ровно 30 лет назад 5 октября.

Напомним, основными задачами Союза городов Заполярья и Крайнего Севера являются: содействие стабилизации экономики Севера, социального положения северян, а также сохранение уникальной природы, коренных народов, их культуры и традиционных ремесел. Эти проблемы Союз решает, участвуя в законотворчестве, используя законодательную инициативу депутатов от северных регионов, и на основе обмена опытом.