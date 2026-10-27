Депутаты Гордумы рассмотрели бюджет цифрового развития

В Якутской городской Думе обсудили цифровое развитие города и бюджет программы на 2027 год

27 октября в Якутской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по экономической и инвестиционной политике. Депутаты рассмотрели исполнение муниципальной программы развития информационного общества за девять месяцев 2026 года и подготовку бюджетной заявки на 2027–2029 годы.

На реализацию программы «Развитие информационного общества и формирование цифровой экономики» в 2026 году предусмотрено 425,5 млн рублей. На 1 октября освоено 299,2 млн рублей. По данным администрации, ожидаемое исполнение программы по итогам года составит 100%.

Одно из направлений работы — перевод муниципальных услуг в электронный формат. Сейчас в электронном виде предоставляется 63 услуги. До конца года планируется перевести в такой формат еще три услуги. Доля массовых социально значимых услуг, доступных онлайн, уже достигла 100%.

В рамках цифровизации городской инфраструктуры развиваются муниципальные волоконно-оптические линии связи, устанавливаются точки Wi-Fi и системы видеонаблюдения. В частности, заключены контракты на строительство линии связи до Тулагино-Кильдямского наслега. Доля обслуживаемых муниципальных ВОЛС составляет 100%, а широкополосный доступ к интернету имеют 92% домохозяйств при плановом показателе 94%.

Также ведется обновление компьютерной техники и внедрение отечественного программного обеспечения. За девять месяцев достигнуты предусмотренные показатели обеспеченности вычислительной техникой и средствами защиты информации. Из пяти запланированных муниципальных информационных систем внедрены четыре. Продолжается работа по развитию корпоративных цифровых сервисов и повышению информационной безопасности.

Отдельное направление программы — информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления. За девять месяцев подготовлено 34 печатных материала при годовом плане 44, размещено 370 публикаций в интернет-изданиях из запланированных 430, выпущено 10 телевизионных сюжетов из 12. Охват населения телевизионными программами о деятельности органов местного самоуправления составляет 95%.

Вторым вопросом депутаты рассмотрели подготовку бюджетной заявки на реализацию программы в 2027–2029 годах. Общая заявка составляет 1,65 млрд рублей, в том числе 593,5 млн рублей на 2027 год и по 530,7 млн рублей на 2028 и 2029 годы. При этом предусмотренные на 2027 год ассигнования составляют 347,9 млн рублей, а дополнительная потребность — 245,6 млн рублей.

По итогам докладов депутаты приняли представленную информацию к сведению. В заседании приняли участие председатель постоянной комиссии Яков Оконешников, депутаты Владимир Слепцов и Дмитрий Чибирев, а также представители Окружной администрации Якутска.