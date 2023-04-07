Академия наук Якутии: Память о Василии Филиппове

Предлагаемый видеодайджест Академии наук Республики Саха освещает события прошедшей недели. Стартовавшая 1 апреля Декада, посвященная члену-корреспонденту Российской академии наук, первому президенту Академии наук РС (Я) Василию Васильевичу Филиппову прошла свой медиум. Память о знаковой личности в истории республики собрала перспективную молодую научно-техническую смену на своих мероприятиях. Так с начала недели прошли:

— 1-я многопрофильная олимпиада имени Василия Филиппова в рамках XXVI-й олимпиады учащихся сети школ первого Президента РС(Я) Михаила Николаева;

— классные часы, конкурс юных изобретателей и конструкторов «Юный новатор-2023» на грант главы Горного улуса;

— выставка-смотр инженерных работ учащихся;

— республиканская дистанционная открытая научно-практическая конференция школьников «Филипповские чтения».

На открытии Декады первый зампред правительства Дмитрий Садовников сказал: «У него была короткая жизнь, но он сделал многое для родной республики. Большой вклад он внес в развитие науки, образования и других отраслей. В годы его работы была сделана мощная материально-техническая база СВФУ им. М.К. Аммосова. Наш долг сейчас — просвещать об этом людей, в первую очередь подрастающее поколение. Я очень счастлив, что был лично знаком с Василием Васильевичем, и уверен, что все намеченные планы по увековечиванию его памяти будут претворены в жизнь». Он сообщил, что в планах намечено присвоение имени Василия Филиппова школе в городе Якутске и установка в столице памятника.

Приятным моментом открытия также стало награждение династии педагогов семьи Филипповых, которое провел первый заместитель министра образования и науки РС (Я) Михаил Присяжный. В прилагаемом видеодайджесте вы услышите интересный рассказ члена-корреспондента РАН Никиты Гавриловича Соломонова о Василии Филиппове. Закрытие Декады, посвященной В.В. Филиппову состоится в Бердигестяхе, в понедельник 10 апреля 2023 года.

В начале недели состоялись и другие мероприятия, коснувшиеся увековечивания памяти Василия Филиппова. Сотрудники академии также приняли участие в круглом столе, который прошел в Госсобрании Ил Тумэн РС (Я).

Оперативную информацию о событиях смотрите также на аккаунтах телеграм-канале и ВКонтакте Академии наук Якутии.

Приятного просмотра!

Справка: Филиппов Василий Васильевич родился 1 апреля 1951 года в селе Мытах Горного района ЯАССР. Возглавлял Академию наук РС(Я) в 1994-2001, 2003-2008 гг. и с 2020 г. по 2022 гг. С 1991 по 1998 гг был ректором Якутского госуниверситета, с 1998-2003 гг. — председателем Палаты Республики Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я).

Автор и соавтор 160 научных работ, в том числе 13 монографий, трёхтомного учебника, 5 учебных пособий и 5 патентов.

Член Отделения проблем энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, член ОУС по энергетике, машиностроению, механике и процессов управления СО РАН, член научного совета «Металлические конструкции» Российской академии архитектуры и строительных наук, член Уставной комиссии Академии Наук РС(Я), член Президиума Академии наук РС(Я). Главный редактор журнала «Природные ресурсы Арктики и Субарктики», член совета по науке при Главе РС(Я), член общественного консультативного совета при Председателе Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), руководитель постоянно действующей рабочей группы проектного офиса НОЦ «Север территория устойчивого развития», ответственный за подготовку заявки т РС(Я) на участие в 2020 г. в конкурсном отборе Минобрнауки РФ на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки НОЦ мирового уровня.

Координатор работы по разработке проектов программ «Комплексные научные исследования экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях, на период 2019 — 2023 гг.»‚ II этапа «Комплексных научных исследований по развитию производительных сил РС(Я) на 2020-2022 гг.».

Главный редактор журнала «Природные ресурсы Арктики и Субарктики», член совета по науке при Главе РС(Я), член общественного консультативного совета при Председателе Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), руководитель постоянно действующей рабочей группы проектного офиса НОЦ «Север территория устойчивого развития», ответственный за подготовку заявки т РС(Я) на участие в 2020 г. в конкурсном отборе Минобрнауки РФ на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки НОЦ мирового уровня.

Координатор работы по разработке проектов программ «Комплексные научные исследования экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях, на период 2019 — 2023 гг.»‚ II этапа «Комплексных научных исследований по развитию производительных сил РС(Я) на 2020-2022 г.г.».

Научный руководитель 14 защищенных кандидатских диссертаций и научный консультант двух докторских диссертаций.

Академик международной академии наук высшей школы.