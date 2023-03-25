Айыл Дьулурха: Социальная активность, неравнодушие и стремление к справедливости

Сегодня, 25 марта 2023 года, отмечает свой 50-летний юбилей яркий общественный деятель республики, идейный вдохновитель народного движения Айыл Дьулурха Мааттыс уола.

От имени его друзей и товарищей, единомышленников из Общественного движения “Якутия с тобой!”, АНО по борьбе с чрезвычайными событиями и их последствиями “Общественный добровольческий штаб РС (Я)”, Центра по работе с волонтерами РС (Я), Регионального штаба «МЫВМЕСТЕ», Республиканского общественного экологического движения “Защитим природу Якутии!”, Конгресса народа Саха мы искренне поздравляем нашего друга со знаменательной датой – полувековым юбилеем! Мы высоко ценим твой огромный личный вклад в общественную жизнь республики, благодаря которой достигнуты значимые и зримые результаты. Дальнейших успехов в твоей работе и общественной деятельности, здоровья и достатка для свершения новых дел, семейного благополучия и счастья твоим детям и близким, признания заслуг и поддержки со всех сторон!



При рождении в с. Амга мать, медсестра Светлана Николаевна и отец, журналист Валентин Егорович Степановы назвали его Иваном, воспитали в любви и ласке. Ваня с детских лет был активистом пионерской и комсомольской организаций не только школы, но и всего Амгинского района. Учился хорошо – недаром становился победителем районных и зональных олимпиад по математике, физике, информатике и получил направление Сибирского отделения Академии наук для поступления в вуз. Был чемпионом Амгинского района по шахматам, участвовал в республиканских соревнованиях по шахматам и шашкам. Еще школьником принимал самое активное участие в общественной жизни своего района, в частности, в защите реки Амга под руководством Ольги Петровны Ивановой-Сидоркевич. Во всесоюзной газете «Пионерская правда» опубликовал статью «Защитим красавицу Амгу!», принял участие в съемке на Центральном телевидении экологической сказки «Белый олень» в качестве одного из героев. Можно с уверенностью сказать, что его социальная активность, неравнодушие к бедам и болям родного народа, стремление добиваться справедливости было заложено в нем родителями и педагогами, всей атмосферой его окружения.



Юность Ивана пришлась как раз на годы распада Советского Союза. Проработав электромонтером, он поступил в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, где организовал Ассоциацию студентов, аспирантов и трудящейся молодежи из Якутии в г. Санкт-Петербурге «Сайдыы», избирался ее председателем.

Окончив университет в 1997 году, Иван работал в министерстве финансов РС (Я), советником генерального директора инвестиционной компании по социальным вопросам, заместителем директора ГУП «Биржа труда молодежи РС (Я)».



И при этом он не оставляет своей общественной деятельности – создает и возглавляет ассоциацию студентов, аспирантов и трудящейся молодежи из Амгинского улуса в г. Якутске «Кундул», Якутскую общественную организацию по защите прав и интересов молодежи из улусов «Компас», работает в республиканском штабе «Абитуриент», организовывает уличные рейды совместно с министерствами образования и молодежи, ПДН и представителями улусов, стоял у истоков волонтерского движения в рамках подготовки проведения Международных спортивных игр «Дети Азии», принимал живое и деятельное участие в противопаводковых и восстановительных работах после разрушительного наводнения 2001 г.

Активного и продвинутого общественника пригласили на работу в Администрацию Президента и Правительства РС(Я) старшим референтом департамента внутренней политики, анализа и прогноза (2003), затем, после окончания в 2005 г. Академии госслужбы в Хабаровске по специальности «Государственное и муниципальное управление» – первым заместителем главы Усть-Майского района, где он в команде с главой Владимиром Топорковым успешно справились со всеми вызовами, отстояв интересы жителей Усть-Майского района и совершив много прорывных шагов в области теплоснабжения, электроснабжения, обеспечения связи в районе.



В 2008 г., вернувшись в г. Якутск, работал в банковской сфере – начальником отдела по работе с корпоративными клиентами АКБ «Связь-Банк», главным специалистом в кредитном отделе ОАО «Россельхозбанк». В 2010-2012 гг. работал заместителем директора представительства ЗАО «Сибтрубопроводстрой» в г. Якутске, экономистом ООО НПК «ЭПЛ Даймонд».



В 2013-2014 гг. трудился в МУП «ОРО «Горснаб» в качестве заместителя директора, где вместе с новым руководителем Гаврильевым Г.И. наладили работу предприятия, проведя работу по его оздоровлению и создав прочную финансовую основу. В 2015 г. присутпил к работе в должности заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности и безопасности ГБНОУ РС(Я) «Республиканский лицей-интернат», вместе с директором Иваном Ивановичем Шамаевым активно подключился к работам по завершению строительства нового здания лицея. Благодаря их требовательности, грамотности, умению работать с подрядными, контролирующими организациями, а также принципиальности при приемке здания лицея, сегодня оно является одним из самых современных и комфортных зданий среди учебных заведений города Якутска. Также приложил усилия для сохранения уникального статуса Республиканского лицея.

С 2016 г. Иван Степанов начинает работать в предпринимательской сфере, сочетая с активной общественной деятельностью.



Его имя стало известно широким кругам, когда он организовал общественное движение против строительства газохимического завода на правом берегу реки Лены. В 2015 г. Иван Степанов избран председателем республиканского общественного экологического движения «Защитим реку Лена», председателем республиканского общественного движения «Сир (Земля)».

Он настойчиво и целенаправленно отстаивает интересы и права якутян, защищает природу родной республики, участвуя в организации многих экологических акций, в том числе против перевозки через всю республику радиоактивной руды с Томторского месторождения полиметаллов, а также против незаконной добычи песка с берегов реки Лена в г. Якутске, рубки лесов в верховьях реки Амга и многих других.



В этот очень насыщенный событиями период своей жизни, налагающий серьезную ответственность за будущее республики, своего народа и требующий полной самоотдачи, Иван Валентинович задумался о возвращении к истокам и принял судьбоносное решение – он сменил свое имя, отныне его зовут Айыл Дьулурха Мааттыс уола.

В 2021 г. на территории республики бушевали сильные лесные пожары. Айыл Дьулурха на встрече с генеральным директором ГАУ «Якутлесресурс» Хон Д.И. с предложил организовать помощь добровольцев при их тушении. 9 июля он распространил через социальные сети свое обращение, и через три дня, воплотив слова в реальное дело, с первой группой из 12 добровольцев отправился на тушение лесного пожара возле с. Магарассы Горного улуса. Вскоре Айыл Дьулурха вместе с единомышленниками организовали Общественный Добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами. Это был уникальный опыт, на основе которого удалось объединить усилия государства и общества. Добровольческая работа с 11 июля до 27 августа объединила в своих рядах не только 1268 граждан, непосредственно участвовавших в тушении пожаров, но и тысячи жителей республики и даже других регионов, внесших посильный вклад в виде финансовой, гуманитарной помощи. В работе штаба приняли участие обычные жители Якутии, нередко целыми семьями, общественные и коммерческие организации, целые бизнес-сообщества, коллективы учреждений и предприятий. Борьба со стихией увенчалась успехом благодаря слаженной работе государственных, муниципальных органов и общественности. Айыл Дьулурха после этого еще несколько месяцев занимался организацией оплаты работы привлеченных на тушение лесных пожаров добровольцев и местных жителей.



В 2022 г. Айыл Дьулурха в качестве руководителя проекта выиграл грант Главы РС(Я) и провел 16 обучающих тренингов добровольцев тактике тушения лесных пожаров, технике безопасности при тушении лесных пожаров и навыкам оказания первой доврачебной медицинской помощи в 15 улусах и городах республики.

В сентябре 2022 г. костяк Добровольческого штаба начал работу общественного движения в поддержку мобилизованных на СВО якутян. Айыл Дьулурха был избран председателем новой общественной организации, названной «Якутия с тобой!». Вместе со своими единомышленниками он организовал работу по приему, сбору, обработке, отправке помощи мобилизованным из республики, организовал работу с родными военнослужащих, наладил взаимодействие с авиакомпанией «Якутия», аэропортами Якутска, Хабаровска, Владивостока, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, взаимодействие с министерствами, ведомствами, сообществом предпринимателей, трудовыми коллективами учреждений, организаций. Организовал закуп медикаментов из специализированных организаций (аптек и лечебных пунктов), организовал сбор средств и закуп оборудования. Участвовал в планировании работы оперштаба республики по снабжению участников СВО и единого координационного центра по вопросам СВО. В результате успешных переговоров Айыла Дьулурха добровольческий швейный цех получил спонсорскую помощь в виде 5 единиц различных промышленных швейных машин. Договорился с обеспечением волонтеров горячим обедом и добился бесплатного посещения волонтерами движения спортивных и культурных объектов в г. Якутске. За время работы были собраны и направлены участникам СВО многие десятки тонн грузов, в том числе одежды, обуви, различного снаряжения, оборудования, печатной продукции и медикаментов. Более 700 добровольцев непосредственно приняли участие в штабе по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10 и много тысяч людей по всей республике. Айыл Дьулурха ведет страничку ВКонтакте (более 7,8 тысяч подписчиков), в которой систематически освещает проводимую движением «Якутия с тобой» работу. Еженедельно дает официальный брифинг о новостях и значимых событиях движения.



В настоящее время Айыл Дьулурха является членом Экологического Совета при Главе РС (Я), членом Общественного экологического совета и общественным инспектором Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я).

За свою общественную работу он награжден грамотами правительства РС (Я) «За ценный вклад в молодежное движение республики» (2000) и «За активное участие в противопаводковых и восстановительных работах» (2001), знаком отличия РС (Я ) «Гражданская доблесть», медалью от федерального правительства «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

Айыл Дьулурха – стремись только вперед!



