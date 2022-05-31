31.05.2022
11:59
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Некролог

Айсен Николаев: Выражаю глубокие соболезнования

Сегодня утром перестало биться сердце выдающегося ученого, члена — корреспондента Российской Академии Наук, президента Академии наук республики Василия Васильевича Филиппова.

С 1991-1998 гг. он был ректором ЯГУ, с 1998-2003 гг. возглавлял Палату Республики Госсобрания Ил Түмэн второго созыва.

Он всегда был настоящим лидером, талантливым и увлечённым человеком, человеком слова. Василий Васильевич был для меня старшим товарищем. Всю свою жизнь он посвятил науке, искренне болел и переживал за развитие нашей родной республики .

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Василия Васильевича. Скорбим вместе с вами🕯️

Источник: t.me/Aisen_Nikolaev

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