Айсен Николаев поздравляет с Днём народного мастера

и открытием в республике Года культурного наследия народов России

Уважаемые якутяне, народные мастера, мастера народных художественных промыслов, работники культуры!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю с Днём народного мастера и открытием в республике Года культурного наследия народов России!

Для нашей многонациональной республики эта тема всегда в приоритете. Только на 2022 год мы запланировали 89 крупных мероприятий по развитию культуры. Это Ысыах Олонхо в Верхневилюйском улусе, встреча шедевров ЮНЕСКО, фестивали мастеров народных художественных промыслов, этновыставки-ярмарки, молодёжные этнофестивали и многие другие.

Важно то, что в череде этих событий не только культурно-массовые, но и стратегически важные мероприятия для сохранения культурного наследия. К примеру, в июне этого года Якутия примет Первый Конгресс национальных театров нашей страны. Надеюсь, он даст новый импульс развитию профессионального театрального искусства, национальной драматургии, станет источником вдохновения и развития для народных театров.

В рамках Года культурного наследия народов России в нашей республике готовится к изданию каталог объектов культурного наследия «Памятники истории и археологии», будут театральные постановки по мотивам Олонхо. Особое внимание будет уделено реставрации памятников культуры. На базе Национальной библиотеки республики откроется Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии.

Уже десять лет 5 марта мы отмечаем замечательный праздник – День народного мастера. 253 человека в нашей республике – народные мастера Якутии, и 511 – мастера народных художественных промыслов. И сколько ещё народных умельцев, самородков есть по всей Якутии!

Проводимые в последние годы в республике форумы мастеров Якутии, коммуникационные деловые площадки по вопросам развития отрасли дают свои результаты. Сегодня в районных центрах региона открываются Дома ремёсел и Центры народных художественных промыслов, создавая людям возможности для самореализации.

Благодаря выставке-ярмарке «Якутия мастеровая» изделия народных мастеров-якутян сегодня узнаваемы не только в республике, но и в других регионах страны.

Дорогие якутяне!

Испокон веков Земля Олонхо славится истинными самородками: кузнецами, ювелирами, косторезами, резчиками по дереву, мастерицами-рукодельницами, певцами, тойуксутами, олонхосутами. Наша задача – передать это умение, мастерство будущим поколениям. От матери к дочери, от отца к сыну, от учителя к ученику должны быть переданы знания, опыт, мастерство, уникальные навыки народного искусства – устного, музыкального, песенного, кузнечного и прикладного искусства. Потому что культурное наследие – это богатство, историческое достояние, особый код наших народов, путь к раскрытию потенциала человека, к творческому созидательному труду – источнику благополучия и счастья в жизни.

Ещё раз поздравляю всех с Днём народного мастера и открытием в республике Года культурного наследия народов России! Пусть созидательная позитивная энергия, искреннее желание дарить людям прекрасное, творить добро помогут нам развивать наш родной край и достигать высоких вершин в жизни.