Айсен Николаев: Наша задача приступить к расселению жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года

В 2021 году в Якутии по программе переселения из аварийного жилья нацпроекта «Жильё и городская среда» расселено свыше 18 тысяч человек. В 2022 году темпы не планируется снижать — в планах переселить свыше 25 тысяч человек. Об этом 30 декабря Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в программе «Якутия, вперед!».

«Нам предстоит большая работа по городу Якутску и другим населённым пунктам, где такое жильё сохраняется. Необходимо организовать работу так, чтобы все жители получили комфортное жильё. Наша задача – завершить переселение граждан из домов, которые были признаны аварийными с 2012 по 2017 годы и приступить к переселению из домов, которые признаны аварийными с 1 января 2017 года», – сказал Айсен Николаев.

Напомним, что у граждан есть право выбрать либо новую квартиру, либо денежную компенсацию.

При этом Николаев отметил недопустимость недобросовестного выполнения строительных работ. «Редко, но бывают случаи, когда подрядчики допускают нарушения. Здесь закон на стороне жителей, и в рамках гарантийных работ все нарушения будут устраняться. Контроль ведётся на всех уровнях власти и надзорных органов», – сказал он.

Напомним, всего за весь период реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» введены в эксплуатацию 130 домов, из них 82 – в 2021 году. В новые дома переселены граждане из более 3,6 тысяч аварийных жилых помещений.