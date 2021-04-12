60 лет назад человек впервые увидел Землю из космоса

12 апреля исполняется ровно 60 лет со дня первого полёта человека в открытый космос. Это событие стало одной из самых важных вех в истории всего человечества. 12 апреля 1961 года началась новая история, которая кардинально изменила весь мир и наши представления о Вселенной.

Первый советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал «Поехали!», стартовав с земли и открыв своим подвигом эру освоения человеком космического пространства. Первый космический полёт длился 108 минут под пристальным вниманием всего мира. За это время Юрий Гагарин сделал полный виток вокруг земли и благополучно вернулся на нашу планету. Впервые в истории человек покинул Землю и своими глазами увидел планету из космоса. День космонавтики — это праздник первой встречи человека с другими планетами и звёздами.

12 апреля — день великой гордости России. Мы гордимся тем, что первым человеком в космосе стал наш соотечественник, гражданин Советского Союза. Наша страна доказал свое право иметь звание лидер мирового научно-технического прогресса, использующего свой интеллектуальный и технический потенциал на благо всего человечества.

Люди, покоряющие открытый космос, стали настоящими героями своего времени. Кто из мальчишек 60-70-х годов не мечтал стать космонавтом? Покорителей космоса каждый раз провожали на великий подвиг, и встречали так же — как настоящих героев. После своих полетов они становились непременными участниками всех исторических событий, почетными гостями важнейших мероприятий. Авторитет людей, побывавших в космосе, был непререкаем на земле.

В нашем историческом музее «Мир времени» в Нерюнгри мы собираем и бережно храним всё, что связано с покорением космического пространства нашими соотечественниками. В числе наиболее ценных экспонатов нашей коллекции – иллюстрированная книга «Москва», изданная в 1962 году государственным издательством изобразительного искусства. Эта книга ценна даже сама по себе, но во много раз ещё более редким раритетом её делают более тридцати автографов космонавтов и других выдающих людей, собранные под её обложкой.

Подпись выдающегося человека, которая остается на книге, сохраняет навечно частичку его души, автоматически превращает печатное издание в памятный сувенир. Автографы на книгах сближают нас с их авторами, делают нас виртуально знакомыми. Так мы приобщаемся, в том числе, к подвигам советских космонавтов.

Автографы в эту книгу собирал в 60-70-е годы генерал-майор авиации Матвей Трофимович Чернышев. Его имя также указано на страницах этой книги. Ветеран Великой Отечественной войны, кадровый офицер, Матвей Чернышев был призван на службу Армавирским ГВК, Краснодарского края 1 ноября 1928 года. Прошел всю войну от начала до конца, награжден боевыми медалями «За оборону Киева», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Орденами Ленина и Отечественной войны Первой степени.

Здесь около 30 подписей выдающихся людей. В левом верхнем углу книги расписался сам Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт в истории человечества, Герой Советского Союза. Без сомнений, это наиболее ценный автограф в нашей коллекции.

Рядом с ним автограф космонавта №7 Владимира Комарова. Комаров – это первый человек, побывавший в космосе дважды (1964 и 1967) и первый человек, трагически погибший во время полёта в космос. В этом же ряду – автограф Николая Каманина, участника операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин». С 1960 года Николай Каманин руководил отбором и подготовкой первых советских космонавтов. С января 1961 годах осуществлял эту работу официально, находясь в должности начальника отдела по подготовке и обеспечению космических полётов Главного штаба ВВС. В 1966—1971 годах занимал должность помощника Главнокомандующего ВВС по космосу.

Свои автографы оставили всем известные крупные военачальники — маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба и министр Вооружённых сил СССР Александр Михайлович Василевский и маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза Семён Михайлович Будённый и многие другие известные люди.

Дорогие друзья! Ровно 60 лет назад — 12 апреля 1961 года – человек впервые покинул землю и полетел в космос. Для человечества началась новая история, которая кардинально изменила весь мир и наши представления о Вселенной.

От всей души поздравляю всех, кто помнит об этом величайшем событии, кто причастен к космонавтике, космической промышленности и вооружениям, всех граждан нашей великой космической державы, со знаменательным праздником! Здоровья вам, счастья, новых великих побед и успехов в развитии науки, техники, в освоении космоса!

Александр КОШУКОВ, краевед, основатель музея «Мир времени», народный депутат Республики Саха (Якутия).