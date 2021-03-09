Журналистское сообщество проведет дебаты кандидатов на пост мэра Якутска

Несколько кандидатов уже откликнулись

Еще 3 марта 2021 года Экспертный клуб Якутии, который открыт для журналистов региона, объявил о проведении дебатов между кандидатами на пост главы Якутска.

Сегодня, 9 марта состоялось заседание оргкомитета, на котором определен формат дебатов, сценарий и один из модераторов.

Дебаты состоятся 22 марта 2021 года, и пройдут компактно, в один день. Ведущей дебатов станет яркая звезда якутской журналистики, автор независимых расследований Айталина НИКИФОРОВА, главный редактор портала «Тайгапост». Кандидатура второго ведущего еще обсуждается.

В аудитории будут присутствовать сами кандидаты, модераторы и журналисты. Обсуждается возможность, что каждый кандидат может прийти с группой поддержки. Точное количество пока не известно, так как в период пандемии действуют жесткие ограничения на публичные мероприятия.

Наблюдать за ходом дебатов сможет неограниченная аудитория интернета. Трансляция на ютуб-канале будет обеспечена в режиме реального времени ресурсами ютуб-канала «Округ-ТВ». Так же все присутствующие смогут вести прямые трансляции на социальные сети в любых своих аккаунтах.

Все жеребьевки кандидатов по очередности выступления и особенностям сценария будут проходить так же в прямом эфире на глазах обширной аудитории, что обеспечит максимальную прозрачность и независимость проекта.

Обсуждается техническая возможность онлайн-голосования для зрительской аудитории, в котором сможет принять участие каждый желающий.

Клуб экспертов и журналистское сообщество Якутии приглашают всех кандидатов на пост мэра Якутска принять участие в этих дебатах. А всех жителей Якутска присоединиться к этому мероприятию. Это будет концентрированно, интересно и зрелищно. Благодаря этим дебатам каждый житель города Якутска сможет познакомиться с каждым из кандидатов, увидеть его в формате живого общения с независимыми журналистами многих изданий республики, и принять правильное решение.

Экспертный клуб журналистов Якутии – постоянно действующий проект. Он организовывает встречи с рейтинговыми политиками республики, проводит общественно-политические мероприятия. В разгар пандемии именно Экспертный клуб журналистов Якутии выступил в интересах всех СМИ страны. Вскоре соответствующие решения были приняты на федеральном уровне, и сфера СМИ получила государственную поддержку.

Журналистское сообщество Якутии по велению души и сердца организует эти дебаты, обеспечивая всем кандидатам равные условия. Из-за ограничений, наложенных выборным законодательством, не все кандидаты могут донести свою позицию до избирателей. Устранить этот разрыв, дать возможность достучаться до сердца каждого избирателя, причем совершенно бесплатно для всех кандидатов — уникальная возможность через эти дебаты, организованные рядом независимых изданий Якутии.

Всем кандидатам на пост мэра официально направляются приглашения на эти дебаты. Данный проект организуют ряд независимых изданий республики: Игорь Саввинов yktinform.ru, Елена Тихонова В Якутии.ру v-yakutia.ru, блогер Сусанна Рожина, Олег Желнин Округ-ТВ okrug.tv, София Булчукей SakhaLife sakhalife.ru, Айталина Никифорова Тайгапост taigapost.ru, Сергей Сумченко «Якутск вечерний» и Тайгапост, Алексей Пахомов «Вести Якутии» vesti14.ru, Алексей Яровиков SakhaPress sakhapress.ru, Елена Кузьмина SakhaNews 1sn.ru, Туйара Нутчина Аартык.ру aartyk.ru, Саша Александрова «Эхо столицы» exo-ykt.ru и другие.

Первая информация о дебатах от Экспертного клуба Якутии была опубликована в ряде СМИ и сайтов еще в начале марта. И несколько кандидатов на пост мэра Якутска, не дожидаясь официальных приглашений, уже подтвердили свое участие, сообщает оргкомитет мероприятия.

СПРАВКА

Мероприятия Экспертного клуба Якутии

1. 29 марта 2020 года. «Якутия: уроки марта — 2019 » — по следам событий в «Триумфе»

2. 2 июля 2020 года. О протестном голосовании в Якутии – по следам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

3. Сентябрь 2020 года. Об итогах выборов с представителями партий – лидерами фракций в Ил Тумэне.

4. Сентябрь 2020 года. Встреча с экологами и общественниками о защите лесов Амги.

5. 18 сентября 2020 года. Встреча с зампредом правительства Ольгой Балабкиной о ситуации с пандемией.

6. 25 сентября 2020 года. Встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в РС(Я) Альбиной Кычкиной.

7. 26 сентября 2020 года. Встреча с народным депутатом Иваном Шамаевым.

8. Октябрь 2020 года. Встреча с прокурором Якутска Владиславом Денисюком.

9. 4 декабря 2020. «Взаимодействие власти и массмедиа: новые вызовы».

10. 14 января 2021. Ко Дню российской печати: выборы главы Якутска и проблемы журналистики Якутии.

11. 18 января 2021. Встреча с главами наслегов Якутии – 5 глав.

12. Встреча с главами поселений по итогам круглого стола в Ил Тумэне (две встречи).

13. Битва журналистов и блогеров Якутии – 28 февраля 2020 года.

14. Обращения органам власти в поддержку отрасли СМИ в мае 2020 года — подписали более 30 журналистов Якутии.