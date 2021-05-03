Жителю Якутии входящий звонок обошелся дорого

47 – летнему жителю п. Чернышевский Мирнинского района Якутии позвонил молодой человек и представился сотрудником банка. В ходе диалога он сообщил мужчине, что якобы неизвестные лица подали от его имени заявку на кредит. Затем к разговору подключился лжесотрудник правоохранительных органов, который подтвердил слова «банкира» и для «отмены данных незаконных действий» потребовал выполнить все указания «специалистов банка», а именно: скачать на мобильный телефон программу для удаленного доступа «Awesun» и продиктовать поступивший СМС-код. При этом для убедительности злоумышленник предложил сверить в интернете номер телефона, с которого он звонит, что потерпевший и сделал. Увидев, что номер входящего звонка совпадет, у заявителя не осталось сомнений в правдивости слов звонящих, и он выполнил все инструкции, после чего с его карты было похищено 92 000 рублей.

Уважаемые граждане! Полиция убедительно просит не поддаваться на подобные уловки телефонных аферистов и не выполнять никаких действий по их указаниям. Помните, что мошенники, используя специальные программы для подмены номеров, могут в точности повторить контакты, закрепленные за финансовыми организациями, правоохранительными и государственными структурами. Будьте бдительны!