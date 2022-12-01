«Железные дороги Якутии» зажгли новогодние елки

Каждый год 1 декабря первыми зажигаются новогодние елки в Якутии. Это долгожданное событие для всех якутян, но особенно этому празднику радуются дети.

Вместе со всей Якутией зажгли свои главные елки и железнодорожники. Сегодня на территории управления АО «АК «ЖДЯ» в г. Алдане состоялась торжественная церемония зажжения новогодней ёлки. Дедушка Мороз со Снегурочкой поздравили всех присутствующих с первым днём зимы. Под дружные крики «Елочка гори!» зажглись огни на зеленой красавице и все присутствующие вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом собрались в дружный хоровод под любимую песню доброго волшебника. После коллективного фото, главный зимний сказочник угостил всех ребятишек сладкими подарками и обещал вернуться в новогоднюю ночь!

Вечером пятнадцатиметровая красавица – елка зажгла свои праздничные волшебные огни на привокзальной площади станции Нижний Бестях. Участниками этого незабываемого праздника стали работники компании и их дети — жители рабочего городка. Зажжения елки здесь ждали с волнением, ведь здесь нет особых развлечений. Бенгальские огни и салют добавили праздничного настроения. Несмотря на мороз, и взрослые, и дети радовались этому яркому событию.

Совсем скоро привокзальную площадь украсят ледовые скульптуры, которые будут изготовлены мастерами на конкурсе «Новогодняя фантазия», а для детей будет сооружена снежная горка и снежный городок. И территория вокзала станет более многолюдной, ведь посмотреть на волшебную елку и ледяные скульптуры, как и в прошлые годы, будут приезжать жители поселка Нижний Бестях и соседних сел.