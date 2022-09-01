Завершилась реконструкция сооружений по очистке сточных вод в Жатае

В городском округе Жатай Республики Саха (Якутия) в рамках проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда ЖКХ завершилась реконструкция сооружений по очистке канализационных сточных вод

В городском округе Жатай Республики Саха (Якутия) завершена реализация масштабного проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с постановлением Правительства РФ №1451.

В рамках данного проекта, выполненного с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в муниципальном образовании проведены работы по реконструкции сооружений по очистке канализационных сточных вод (первая очередь – 1 500 куб.м./сутки).

Проект реализован в рамках концессионного соглашения, заключенного с АО «Водоканал».

Напомним, заявка Республики Саха (Якутия) на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ для реализации этого проекта была одобрена правлением госкорпорации в 2020 году. Его общая стоимость составляет 419,16 млн. рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 251,498 млн. рублей, регионального бюджета — 57,796 млн. рублей, бюджета муниципального образования – 20,03 млн. рублей, участника проекта – 89,84 млн. рублей.

Как подчеркивает министр ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Вячеслав Емельянов, новые канализационные очистные сооружения решат наболевшую проблему поселка Жатай по очистке сточных вод.

— Старые очистные сооружения были построены в 1971 году, объект находился в аварийном состоянии: его производительность была снижена и наносила вред экологии. Новые очистные сооружения выполняют полный комплекс очистки с учетом всех необходимых требований, — отметил Вячеслав Емельянов.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), в целях решения данной серьезной проблемы был разработан и реализован указанный проект модернизации.

При этом в рамках мероприятий по реконструкции фактически было осуществлено строительство нового современного комплекса очистных сооружений, применяющего механическую, полную биологическую очистку, доочистку с использованием иммобилизованной микрофлоры, тонкую очистку с использованием дисковых систем, обеззараживание очищенных сточных вод на УФ-установках.

Ввод в эксплуатацию новой очистной станции сточных вод позволит обеспечить выполнение основного целевого показателя, характеризующего работу системы водоотведения — снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанной применительно к видам централизованных систем водоотведения. Очистка сточных вод до нормативных показателей в свою очередь позволит сократить негативное воздействие на окружающую среду.