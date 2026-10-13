Формула возрождения: технологическая мощь как культурный код

Культурный бум в Татарстане и Башкортостане – это не просто череда фестивалей. По данным Минкультуры Башкортостана, только в 2025 году более 1,5 миллиона человек посетили тысячи мероприятий. Но этот количественный рекорд – лишь следствие. Причина кроется в прочном экономическом фундаменте регионов: станко- и приборостроении, нефтехимии и сельском хозяйстве, которые получили беспрецедентный импульс еще в годы Великой Отечественной войны с эвакуацией заводов и НИИ на Урал и в Поволжье.

Сегодняшний ренессанс – это сплав тюркской идентичности с передовыми технологиями. Если духовная основа этнокультурного возрождения XX и XXI веков, в том числе у нас в республике, строится на единстве национального и общечеловеческого, то его прочный фундамент – это реальное материальное производство.

Академии наук поволжских республик перестали быть только хранителями знаний. Сегодня они – проектные офисы будущего, которые напрямую влияют на управленческие решения и формируют технологический и гуманитарный щит страны.

Их миссия строится на четырех опорах:

Технологический суверенитет: создание собственных производственных цепочек и внедрение инноваций в реальный сектор. Цифровая память: масштабная работа по сохранению и оцифровке национальных языков и исторического наследия. Интеграция: прямое взаимодействие ученых, вузов и промышленных предприятий. Будущее науки: привлечение молодых талантов и поддержка междисциплинарных команд.

Академия наук Якутии фиксирует этот процесс со стороны. Второй материал (первый материал см.: https://sakhalife.ru/news/science/akademiya-nauk-yakutii-pozdravila-tatarstanskih-kolleg-s-35-letiem/ ) подготовлен по итогам визита якутской делегации в Поволжье, а сегодня конкретно в Уфу – на День Республики Башкортостан 9 октября 2026 года и отражает взгляд наших тюркских братьев на их собственный стремительный взлет. В сюжете отрывки из выступления Главы Башкортостана и праздничный концерт, нюансы которых можно взять на вооружение и у нас. Приятного просмотра!

Основные составляющие культурного подъема в Башкортостане:

* Театральное искусство и мировое признание. Башкирский театр оперы и балета и другие ведущие коллективы республики выходят на главные сцены страны. В 2025 году на Исторической сцене Большого театра России состоялась премьера постановки «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь». В апреле Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан вместе с Денисом Мацуевым исполнил Второй концерт Рахманинова в Большом зале Московской консерватории. Успехи подтверждаются профессиональными наградами: в 2025 году деятели культуры Башкортостана получили шесть премий «Золотая маска».

* Кинематограф. Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова переживает период высокой продуктивности. В 2025 году она выпустила 8 фильмов различных жанров, включая документальные, анимационные и игровые работы. Значимым событием стало завершение производства фильма «Фарзана идет на запад» режиссера Булата Юсупова, посвященного подвигу подростков в годы войны.

* Музейная и выставочная деятельность. Выставки из коллекций республики демонстрируются на федеральных площадках. В Москве прошла выездная выставка из собрания Воскресенской картинной галереи. Кроме того, в течение года работала масштабная выставка «ARTподдержка», посвященная героизму участников специальной военной операции и их семей.

* Синтез традиций и современности. Ренессанс опирается на глубокую национальную идентичность. В республике активно развиваются этно-фестивали, возрождаются ремесла, при этом современное искусство (от живописи до перформансов) часто использует мотивы башкирского эпоса, орнаментики и истории. Важным фактором стало празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое объединило мемориальные и творческие проекты.

* Инфраструктура и поддержка. Развитие поддерживается на государственном уровне. В Уфе и других городах модернизируются дома культуры, библиотеки и филармонии. В 2025 году республика провела Год поддержки участников СВО и их семей, что нашло прямое отражение в тематике выставок, театральных постановок и литературных вечеров, придав культурной политике выраженную социальную направленность.

* Образование и кадры. Ведущую роль в подготовке творческих кадров играет Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова, который обеспечивает приток молодых режиссеров, музыкантов и художников, работающих как с классическим, так и с актуальным материалом.

Культурный ренессанс в Башкортостане заключается не просто в количественном росте числа мероприятий, а в качественном переходе: региональное искусство обретает федеральный масштаб, национальный эпос становится основой для современных форматов, а культура выступает инструментом общественной консолидации. Как отметил заместитель министра культуры Ринат Гайсин, профессиональное искусство республики сегодня не только сохраняет традиции, но и уверенно движется вперед, достойно представляя регион в стране и за рубежом.

Справка: «Урал» – это имя главного героя башкирского народного сказания «Урал-батыр», одного из древнейших памятников эпической поэзии тюркских народов. Этот эпос является ключевым элементом культурного кода башкир и служит мифологическим объяснением происхождения Уральских гор, рек и природы Южного Урала.

Эпос был впервые записан в 1910 году фольклористом Мухаметшой Бурангуловым от сказителей-сэсэнов Габита Аргынбаева и Хамита Альмухаметова. Он состоит из 4576 поэтических и 19 прозаических строк и композиционно делится на три части, повествующие о деяниях трех поколений героев.

Сюжет начинается с мифа о Всемирном потопе. Первые люди – старик Янбирде (букв. «дарующий жизнь») и старуха Янбике («хозяйка души») – живут в изоляции от остального мира. У них рождаются два сына с противоположными жизненными установками:

* Урал – воплощение добра, стремления к вечной жизни и служения людям.

* Шульган – его антипод, выбирающий путь зла, смерти и разрушения.

В сказании Урал предстает не просто как географический объект, а как сакральный центр мира, созданный волей героя. Основные мифологические события, связанные с этим образом:

* Битва со злом. Урал-батыр отправляется в путешествие за живой водой (*тере һыу*), дарующей бессмертие, чтобы победить Смерть (*Улем*) и спасти человечество. В пути он сражается с чудовищами (дию, аждаха) и царством злого хана Катила.

* Создание природы. Опираясь на научные комментарии к эпосу, кровь поверженных героем чудовищ превращается в залежи полезных ископаемых, а его собственные кости и тело после смерти – в Уральские горы.

* Рождение рек. Слезы людей, оплакивающих смерть батыра, и живая вода, которую он успел добыть, становятся истоками великих рек – Агидели (Белой), Яика (Урала) и Сакмары. Сам Шульган в эпосе становится хозяином подземного мира и темных вод (в частности, озера Шульганташ и одноименной реки).

Центральное место в «Урал-батыре» занимают глобальные темы борьбы добра и зла, жизни и смерти, а также проблема бессмертия. В отличие от многих других мировых эпосов, финал сказания трагичен в своей назидательности: Урал отказывается пить живую воду сам, отдавая ее людям, и умирает, но обретает вечную память в названии гор и рек. Эпос вобрал в себя древнейшие мифологические пласты, уходящие корнями в первобытнообщинный строй, и сохранил отголоски близнечных архаических мифов.

«Урал-батыр» – это не просто сказка, а космогонический миф, объясняющий происхождение всего сущего на башкирской земле. Он объединяет эпосы «Акбузат» и «Бабсак и Кусэк» в единый цикл башкирских сказаний. Сегодня «Урал-батыр» включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, изучается в школах, ставится в театрах и является главным символом духовной связи народа с Уральскими горами.

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