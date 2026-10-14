Директора учреждения обвиняют в получении взятки

❗️ Дежурный прокурор



В республике за сутки зарегистрировано 3 преступления. Проведение по ним процессуальной проверки и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.

В Нерюнгринском районе из квартиры с проникающим ножевым ранением грудной клетки госпитализирован мужчина 1985 г.р. Причастное лицо установлено.

В Мирнинском районе мужчина 1986 г.р. при заказе автомобиля в сети Интернет потерял 1,3 млн руб.

В Алданском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора учреждения по факту получения взятки за беспрепятственную приемку выполненных работ по муниципальному контракту на оказание услуг по содержанию общественных территорий г. Алдана.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержано 9 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.