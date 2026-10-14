Директора учреждения обвиняют в получении взятки
❗️ Дежурный прокурор
В республике за сутки зарегистрировано 3 преступления. Проведение по ним процессуальной проверки и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.
В Нерюнгринском районе из квартиры с проникающим ножевым ранением грудной клетки госпитализирован мужчина 1985 г.р. Причастное лицо установлено.
В Мирнинском районе мужчина 1986 г.р. при заказе автомобиля в сети Интернет потерял 1,3 млн руб.
В Алданском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора учреждения по факту получения взятки за беспрепятственную приемку выполненных работ по муниципальному контракту на оказание услуг по содержанию общественных территорий г. Алдана.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержано 9 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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