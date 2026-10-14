Безграничные возможности: Они дают ключ ко всем дверям

Фото: Ирина Курганова / АСИ

«Мы даем детям исследовательский подход к решению любого жизненного вопроса»

В якутском городе Олёкминске уже 31 год работает Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников. Здесь дети и подростки учатся собирать роботов, играют в фиджитал-футбол, летают на дронах, занимаются наукой. Все это стало возможным благодаря команде восьми энтузиасток.

Симбиоз

Руководит Центром творческого развития и гуманитарного образования школьников Ольга Рожкова — активная женщина в пиджаке и с короткой стрижкой. Рассказывать о работе центра в одиночку Рожкова наотрез отказывается: настаивает, что пригласить на интервью нужно и других сотрудников. Она уверена: многое зависит от единомышленников рядом.

«Невозможно одному сделать что-то разностороннее. Тут нужен симбиоз, для нас это очень хорошее понятие: многие из сотрудников центра — биологи».

Сама Рожкова родилась в Олёкминске, но окончила биологический факультет Ростовского университета. «Из Олёкминска родом моя мама, а папа приехал по распределению в Якутию из Ростова-на-Дону. Когда я окончила школу, меня отправили учиться в Ростов, к бабушке».

После окончания университета Рожкова 10 лет работала в гидрохимическом институте, который занимался оценкой состояния поверхностных вод СССР. «Я была руководителем комплекса экспедиций. Все лето — на полевых работах: Байкал, Ладога, Имандра, Онежское озеро. Мне некогда было скучать», — вспоминает она.

Рожкова вернулась в родной Олёкминск, устроилась в местный заповедник и написала диссертацию. А потом в ее жизни появилась робототехника.

Проводить пчелу

«Очень дружелюбный коллектив», «Преподаватели профессионалы, молодцы» — такие отзывы оставляют люди о центре. В команде — восемь женщин, которые научились робототехнике сами и теперь передают знания детям.

«Учились мы всему самостоятельно, методом проб и ошибок, интернет в помощь», — улыбается Анастасия Молоткова, которая работает здесь больше 20 лет.

Анастасия Молоткова. Фото: Ирина Курганова / АСИ

В центре есть конструкторы для малышей, с помощью которых дошкольники могут собрать и запрограммировать на простые действия фигурки животных — например, крокодила. Для детей постарше — более сложные конструкции, которые могут ездить и говорить. «Программу закладываете, и все — это как маленький компьютер. Дети делают свой агрегат, программируют его на действия, и получается симбиозик, который бегает, прыгает, движется», — объясняет Ольга Рожкова.

Такое оборудование для Олёкминска — уникальное и, помимо центра, есть только в одной школе. «Много лет назад мы начали вести во 2-й школе проект ”Инженерный класс”. Ученики со второго по четвертый класс изучали основы робототехники, типоконструирования. А потом мы сказали, какое нужно оборудование, школа его приобрела и теперь такие занятия может вести сама», — вспоминает Рожкова.

Робототехнику в центре преподают с 2011 года, когда удалось выиграть солидный грант и закупить первые конструкторы LEGO. Анастасия Молоткова показывает коробки, с которых все начиналось: «Эти наборы мы бережно храним. Купить новый набор LEGO в России теперь сложно, замены у нас пока нет».

Фото: Ирина Курганова / АСИ

По словам Молотковой, в России активно внедряются российские конструкторы Arduino, но они не такие интересные и многофункциональные. «Это больше программирование: один раз собрал, запрограммировал, само конструирование там, как правило, на минимуме. А в LEGO есть разные детали, электронные компоненты: моторы, смарт-хабы, датчики».

В центр приходят дети с пяти лет. Анастасия Молоткова показывает конструктор для малышей — Bee-Bot в виде желтой пчелки, которую ребенок должен запрограммировать так, чтобы насекомое прошло по игровому полю, расчерченному на клеточки.

«Это самый примитивный робот, с которым работают дошколята и начальные классы, кто начинает изучать математику. Ребенок программирует робота на определенные действия: двигаться вперед, назад, делать повороты. У нас есть точка старта и враги, которые мешают: шершень и воробей. Ребенок программирует маршрут пчелки — так, чтобы она дошла до финала».

https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-66184098&id=456239434&hd=2

Сейчас в центре идет программа «Код будущее» — робототехника, начальный уровень. Преподавательницы вместе с детьми паяют схемы, собирают модели, работают с паяльниками, оловом, припоем, светодиодами. «Сегодня ребята сидели на первом этаже, собирали манипулятор. А когда детям интересно, и нам хочется работать. Здорово видеть, что я могу чему-то научить детей, как-то их направить», — говорит Молоткова.

«Детский азарт нас вдохновляет, прямо мурашки по коже»

Технические фестивали и олимпиады по робототехнике для школьников Олёкминского района — во многом заслуга сотрудниц центра. Именно они готовят задания, приглашают экспертов, консультируют педагогов школ и детских садов. Если мероприятие небольшое, проводят в здании центра. Если участников много и все не помещаются — объединяются с партнерами.

Каждую весну центр проводит чемпионаты по скоростной сборке спилс-карт — это интерактивный конструктор, состоящий из деревянных элементов на магнитах, которые повторяют очертания сельских поселений, в Якутии их называют «наслеги».

«Изначально чемпионат был для школьников, но нас стали просить провести такие же среди трудовых коллективов организации района. А потом появился третий чемпионат — для семей школьников, рассказывает педагог-организатор Юлия Энес.

Есть нормативы сборки: карту Олёкминского района нужно собрать за минуту. Сейчас, говорит Энес, рекорд за трудовыми коллективами — 21 секунда.

Юлия Энес. Фото: Ирина Курганова / АСИ

В этом году центр организовал уже третий фиджитал-турнир, где дети играли в футбол и баскетбол, управляя роботами и дронами. «Сделали две полосы препятствий: горки, труба, различные поверхности. У каждой команды был робот, и они соревновались, кто быстрее пройдет», — рассказывает Ольга Рожкова.

В прошлом году в центре открыли кружок «Юный оператор дрона», где ученики старшей школы на техническом симуляторе учатся пилотировать. Руководит кружком педагог Наталья Потапова. «В России это направление стало популярным, и мы начали активно в эту деятельность втягиваться», — объясняет она. Кружок посещает 10 человек: «Это максимум, потому что у нас 10 ноутбуков и 10 джойстиков, на которых они могут работать. Но мы хотим расширяться».

Наталья Потапова

Потапова включает большой экран, по нему летит дрон. Задача — за определенное время пройти трассу и никуда не врезаться. Есть и вторая часть кружка, где дети учатся управлять дроном-баскетболом, после чего их ждет чемпионат.

«Детям нравится соревноваться. Они видят свои результаты, друг у друга подсматривают: кто-то медленнее пролетел, кто-то быстрее. Они только сели, запустили программу, и сразу: ”Я за 13 секунд проехал трассу!” Детский азарт нас вдохновляет, прямо мурашки по коже! Когда видишь, что у ребенка качество полета улучшается, это заряжает. Это нас подбадривает и дает силы, чтобы дальше продвигаться».

Ольга Рожкова добавляет, что у нее есть мечта: купить для детей комплект виртуальной реальности: «Тогда многие программы, которые мы сейчас ведем, можно будет давать по-новому». По ее словам, центрам дополнительного образования сложно получить финансирование — обычно его выделяют школам.

«Есть федеральная программа по дронам — школам выделяют около полутора миллионов и в течение двух месяцев обучают учителей информатики. А мы ходим, ищем деньги».

«Лето надо проводить нормально»

Важный проект, о котором Ольга Рожкова рассказывает подробно и с удовольствием. Читайте дальше по ссылке