Зарубежные «гастролеры» приехали в Якутию со злым умыслом

Оперативниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) задержаны двое мужчин 24 и 25 лет. Задержанные прибыли на территорию республики из одной из стран ближнего зарубежья специально для незаконного сбыта наркотических средств.

У одного из них был изъят телефон, в котором обнаружились сведения об оборудованных тайниках на территории Якутска. Проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили пресечь еще один канал распространения синтетического наркотика, происхождение которого подтвердила экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.