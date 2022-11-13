Юрий Куприянов навестил раненых военнослужащих-якутян в Санкт-Петербурге

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов посетил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге и военный госпиталь в городе Пушкине, где встретился с ранеными военнослужащими из Якутии. Во встречах с бойцами также приняли участие заместитель Постпреда Якутии при Президенте России Юрий Кравцов и председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев, сообщили в Едином координационном центре республики.

Юрий Куприянов привез бойцам якутские деликатесы, рассказал последние новости республики. В клинике ВМА он подарил двум бойцам хомусы от имени работников культуры.

«Самое главное – это общение, мы слушали их. Узнали, как они получили ранения. Это сложно передать, но это психологическая разгрузка. Главное – дать понять ребятам, что они не оторваны от мира, что они не в другом обществе. Мы все вместе!» — сказал Юрий Куприянов.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)