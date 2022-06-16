Ысыах Нюрбинского улуса перенесен в связи с трагедией в семье главы

В предстоящие выходные должен был состояться ысыах Нюрбинского улуса. Многие гости из Якутска и других улусов уже выдвинулись в Нюрбу. Ысыахи Сунтарского и Нюрбинского улусов считаются эталонными, проводимыми по канонам исконно якутской национальной культуры. К тому же нынче в соседнем Верхневилюйском улусе состоится Ысыах Олонхо. Многие гости предполагали посетить сначала ысыах Нюрбинского улуса, и, возвращаясь в Якутск, остановиться на ысыахе Олонхо в Верхневилюйске.

Ысыах города Нюрбы был организован в лучшем виде в минувшие выходные.

Велась вся необходимая подготовка к ысыаху Нюрбинского улуса.

Однако сегодня, 16 июня по ватсапу распространилась информация, в которую трудно поверить… Тем более, что все произошло в такой момент, когда внимание общества приковано к главе улуса в связи с осенними выборами и предстоящим ысыахом.

В администрации Нюрбинского улуса SakhaLife подтвердили, что улусный ысыах действительно перенесен на неопределенный срок, то есть в эти выходные он точно не состоится. И это действительно связано с трагедией в семье главы Нюрбинского улуса.

Источник SakhaLife в правоохранительных органах подтвердил, что в ночь на 16 июня в Якутске сын главы Нюрбинского улуса действительно убил свою мать и родную сестру. То есть убиты жена и дочь главы Нюрбинского улуса. Известно, что Алексей ИННОКЕНТЬЕВ был женат, имел сына и дочь.

Возбуждено уголовное дело. Следствие ведет Следком по городу Якутску. Проводятся все необходимые мероприятия – допросы, экспертизы, опознания.

В сентябре состоятся выборы главы Нюрбинского улуса. На днях в Нюрбинском улусе прошел праймериз «Единой России». Протокола ушли в Якутск. Итоги праймериза еще не оглашены, но источник в исполкоме партии сообщил SakhaLife, что убедительную победу одержал действующий глава Иннокентьев.

Редакция SakhaLife выражает соболезнования лично Алексею Михайловичу Иннокентьеву, родным и близким семьи в связи с ужасной трагедией…