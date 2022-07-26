ЯУгарова проинтервьюировала «Эбеновую кожу», побывавшую в космосе!

Юлия Пересильд: Я совершила невероятный поступок. Если мне говорят «нет» — значит, точно да!

На YouTube-канале «ЯУгарова» вышло интервью с Юлией Пересильд – российской актрисой театра и кино, побывавшей в космосе (октябрь 2021).

В июне 2022 г. заслуженная артистка РФ, учредитель благотворительного фонда «Галчонок» посетила Якутск на один день, чтобы сыграть в спектакле «Эбеновая кожа» на сцене Саха театра в программе фестиваля современного искусства «Территория».

В интервью Юлия рассказывает о театре и кино, о трудностях на съемочных площадках, о роли снайпера в фильме «Битва за Севастополь», о благотворительности, о подготовке к полету в космос, о несправедливом хейте и о том, как идти вперед, даже когда ничего не получается.

За серию видеоинтервью с деятелями культуры и искусств журналист, издатель журнала «Журфикс», общественный деятель Яна Угарова названа лауреатом конкурса профессионального мастерства «ИСКУСНЫЙ ГЛАГОЛ», учрежденного Государственным Эрмитажем, Фондом Потанина и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств.