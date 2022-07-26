26.07.2022
12:34
499

Культура

ЯУгарова проинтервьюировала «Эбеновую кожу», побывавшую в космосе!

Юлия Пересильд: Я совершила невероятный поступок. Если мне говорят «нет» — значит, точно да!

На YouTube-канале «ЯУгарова» вышло интервью с Юлией Пересильд – российской актрисой театра и кино, побывавшей в космосе (октябрь 2021).

В июне 2022 г. заслуженная артистка РФ, учредитель благотворительного фонда «Галчонок» посетила Якутск на один день, чтобы сыграть в спектакле «Эбеновая кожа» на сцене Саха театра в программе фестиваля современного искусства «Территория».

В интервью Юлия рассказывает о театре и кино, о трудностях на съемочных площадках, о роли снайпера в фильме «Битва за Севастополь», о благотворительности, о подготовке к полету в космос, о несправедливом хейте и о том, как идти вперед, даже когда ничего не получается.

За серию видеоинтервью с деятелями культуры и искусств журналист, издатель журнала «Журфикс», общественный деятель Яна Угарова названа лауреатом конкурса профессионального мастерства «ИСКУСНЫЙ ГЛАГОЛ», учрежденного Государственным Эрмитажем, Фондом Потанина и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх