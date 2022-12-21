21.12.2022
21:46
206

Происшествия

Якутянина задержали в Барнауле за курение в самолёте

В линейное отделение полиции в аэропорту Барнаула Алтайского линейного управления МВД России поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Сургут – Барнаул, один из пассажиров нарушил правила безопасного поведения во время полета. Прибывшие на борт самолета сотрудники транспортной полиции установили, что 43-летний житель Якутии во время перелета курил табачные изделия в туалетной комнате лайнера.

В отношении мужчины сотрудниками транспортной полиции составлен административный протокол по части 1 статьи 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: Управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх