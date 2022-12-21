Якутянина задержали в Барнауле за курение в самолёте

В линейное отделение полиции в аэропорту Барнаула Алтайского линейного управления МВД России поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Сургут – Барнаул, один из пассажиров нарушил правила безопасного поведения во время полета. Прибывшие на борт самолета сотрудники транспортной полиции установили, что 43-летний житель Якутии во время перелета курил табачные изделия в туалетной комнате лайнера.

В отношении мужчины сотрудниками транспортной полиции составлен административный протокол по части 1 статьи 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).

Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.