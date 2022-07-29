Фотофакт: Якутское сэргэ установлено в Подмосковье

В деревне Юрово Раменского района Московской области установлено якутское сэргэ в рамках акции «Сэргэ шагает по планете». Как обычно, сэргэ установил Александр ПАВЛОВ, генеральный директор ювелирной фирмы «Киэргэ». Торжественная церемония прошла сегодня, 29 июля. Состоялся якутский алгыс. Традиционный осуохай объединил в круг всех собравшихся.

Фото: Предоставлены Дмитрием АРТЕМЬЕВЫМ. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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