Якутские настольные игры: соревнования отцов и детей

Мастер-класс «Өбүгэлэрбит оонньуулара»

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского и Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары 9 апреля организовали мастер-класс по традиционным народным играм народа саха для отцов и сыновей «Өбүгэлэрбит оонньуулара» («Игры предков»).

Мероприятие посвящено Дню отца в Якутии. Тем отраднее было видеть семьи, разные поколения родных и близких. Торжественное открытие украсил выступлением ансамбль «Тойук» ДДН им. А.Е. Кулаковского.

Мастер-класс провела Надежда Белолюбская, тренер РЦНВС им. Манчаары. Надежда Николаевна энтузиаст, пропагандист настольных игр. Она вместе с учениками рассказала и продемонстрировала якутские национальные игры үтүлүк ылыыта, иэдьэгэй, тыксаан, кириэс тэбии, тырыынка, хабылык, хаамыска, быа эрийии.

Якутские национальные игры имеют многовековую историю. Они передавались из поколения в поколения, вбирая в себя лучшие национальные традиции. Настольные игры — это еще проверка на ловкость, силу, выносливость. Многие из них были не только развлечением, но и воспитательными мерами, поскольку способствуют физическому и умственному развитию.