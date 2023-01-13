Якутская журналистика периода военной операции

Сегодня, в день российской печати, хотелось бы затронуть тему освещения Специальной военной операции в якутской прессе.

Пока еще нет признаков, что военные действия на Украине закончатся в ближайшее время хотя бы перемирием по типу, которое было заключено в Корее в 1953 году и более-менее соблюдается почти 70 лет.

После частичной мобилизации и из-за наличия достаточно большого количества добровольцев из Якутии, тревога глубоко засела в сердцах многих якутян, прочно поселилась в наших умах.

И якутская журналистика обязана соответствовать запросу времени.

Несомненно, наиболее резонансной публикацией в якутской прессе на тему СВО является большая, на всю полосу очерк главного редактора газеты «Кыым» Ивана ГАВРИЛЬЕВА «Не собираюсь возвращаться на фронт!» («Иккистээн тɵннɵр былааным суох!», «Кыым», 20 октября 2022 года) о боевом опыте морского пехотинца Марата ШИШИГИНА, который принимал участие в СВО с первых дней, наступал на Киев, затем отступал оттуда, потом прошел через Мариупольскую мясорубку.

Шоковое впечатление якутского общества от этой статьи, написанной воистину в беспощадном стиле, говорят, не прошло до сих пор. Многие якутяне впервые без прикрас, без пропаганды осознали, через что пришлось пройти российским войскам.

Как мне рассказывали, некоторые особо ретивые чиновники требовали немедленно уволить редактора «Кыыма».

Я уверен, что со временем этот очерк Ивана Гаврильева станет гордостью якутской журналистики.

Статья написана как бы отстраненно, беспристрастно описываются перипетии Киевского наступления, штурма Мариуполя и многое, о чем якутяне практически не знали даже из телеграм-каналов. И этим она и ценна, что все излагается на минимуме амплитуды эмоций, объективно.

«Кыым» с начала нового возрождения в 2000-х годах позиционирует себя как народная газета. В наши дни этот девиз стал наполняться реальным смыслом – газета действительно становится народной, в ней печатаются не только статьи, подобные этому очерку Ивана Гаврильева, но и посвященные острым проблемам частичной мобилизации, заботам семьей мобилизованных, всенародной помощи мобилизованным и раненым, освещается восстановление силами республики разрушенных городов Донбасса. В этом хорошо видна организующая роль гендиректора медиагруппы «Ситим» (издателя газеты «Кыым»), первого в Якутии заслуженного журналиста России Владимира СТЕПАНОВА.

Народ вот уже свыше тридцати лет привык к гласности, к правде, хочет доверять газетам, хочет получать не искаженную информацию. И этому запросу общества должны в той или иной степени соответствовать наши издания – как печатные, так и электронные. Только так власть может реально доносить до людей свою позицию, получать понимание и поддержку.

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Сейчас из-за наличия на фронте нескольких тысяч мобилизованных якутян в обществе изменилось настроение. Если ранее СВО иногда отчужденно воспринималась как далекие события, в которых принимают участие контрактники и добровольцы, то теперь многие молятся, чтобы наши были живы и вернулись по завершении СВО или когда окончатся сроки контрактов.

Такой атмосферы в якутском обществе давно не было. Даже Афганская война не породила такую волну.

И в такое время мобилизующая роль масс-медиа возрастает многократно и власти должны это понять.

Вероятно, именно поэтому группа якутских журналистов прошла специальные курсы военных корреспондентов. Надеюсь, мы увидим их телерепортажи и станем читать их статьи, в которых будет показано и написано о наших земляках на фронте.

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Разумеется, есть и обратные примеры.

Некоторые якутские журналисты эмигрировали за границу и оттуда ведут пропаганду против СВО, пытаются поднять протестную волну.

Осуждать их не будем.

Это – их выбор, их позиция. Некоторые, возможно, просто вынуждены так поступать в силу различных жизненных обстоятельств.

Нельзя сказать, что все оставшиеся в Отечестве журналисты поддерживают СВО, но они понимают, что должны быть со своим народом – иного выбора нет и не может быть.

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Нельзя не рассказать о примере тех наших коллег, которые без громких деклараций заняты тяжелой повседневной работой – реально помогают нашим солдатам и офицерам, их семьям, организуют сбор и доставку передач и гуманитарных грузов во множество военных госпиталей, вдохновляют людей.

Наиболее ярким примером такого волонтерства является лидер и координатор движения «СахаВолонтер», тележурналист Туйаара КОНСТАНТИНОВА. Следя за ее неустанным трудом, невольно вспоминаешь о знаменитой гуманистке Флоренс НАЙТИНГЕЙЛ.

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Якутские журналисты в переломные времена умели чувствовать дух и нерв времени, отвечать на вызовы своих эпох.

Будем надеяться, что так будет и сейчас, когда наступил непростой период в истории страны.