Якутию назвали невозмутимой

Невозмутимой в рейтинге тревожности названа Якутия вместе с такими регионами, как Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Чукотка, Адыгея, Сахалинская область и Калмыкия.

К такому выводу пришли аналитики российской компании КРОС. На основании исследования «Национальный индекс тревожностей» эксперты определили три группы регионов в зависимости от восприимчивости к фобиям, присутствовавшим в 2021 году: тревожные, уравновешенные, невозмутимые.

Десятку наиболее тревожных регионов возглавили Москва (распространение омикрона, введение QR-кодов, рост цен), Санкт-Петербург (введение QR-кодов, распространение омикрона, вакцинация), Вологодская область (введение QR-кодов, вакцинация, распространение омикрона).

Самыми уравновешенными в 2021 году названы Курская, Калининградская, Калужская области, им также не понравились введение QR-кодов, вакцинация, распространение омикрона. В эту группу включены в меру обеспокоенные регионы, тревожность, которых не выходит за пределы нормы.

«Невозмутимых» отличает «практически полное отсутствие включенности в федеральную повестку и крайне низкий уровень тревожности по тем фобиям, что волновали всех». Эксперты предполагают, что для регионов , включенных в данную группу более характерны собственные локальные тревожности. По итогам 2021 года в Якутии наибольшую тревогу, как и по всей стране, вызвало введение QR-кодов. Также страшили якутян распространение омикрона и погодные катаклизмы и их последствия.

Отмечено, что в 2021 году в России суммарный медиа индекс тревожности по сравнению с 2020 годом вырос. Наибольшим источником тревог стали ограничения связанные с пандемией коронавируса. В топ основных страхов вошли также рост цен, проблемы экологии и климата, рост жестоких преступлений, обеспокоенность внешнеполитической обстановкой и др.