Якутия стала одним из учредителей Российского движения детей и молодежи

«Якутия в лице нашей организации – Союза детских общественных объединений Республики Саха (Якутия), выступила в качестве учредителя масштабного общероссийского движения детей и молодежи. Это, в первую очередь, доверие и признание вклада нашего родного края в развитии детского сообщества страны», – делится своим мнением лидер детского движения Якутии Геннадий Охлопков.

20 июля в Республике Крым на базе Международного детского центра «Артек» состоялось заседание учредительного собрания по созданию Российского движения детей и молодежи, которое должно стать консолидирующей силой всех субъектов воспитания и основой для развития детского движения страны.

Неделей ранее, 14 июля глава государства Владимир Путин подписал закон «О российском движении детей и молодежи». Согласно закону, эта организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, нацеленным на содействие воспитанию детей, их всестороннее развитие и профессиональной ориентации, организацию полноценного и содержательного досуга.

Идея создания единого пространства и равноправных возможностей для различных детских сообществ страны была инициирована группой региональных детских общественных объединений под началом организаторов Всероссийского конкурса «Большая перемена». Председатель Союза детских общественных объединений Республики Саха (Якутия) Геннадий Охлопков, будучи членом федеральной рабочей группы, активно включился в содержательный диалог.

Важно напомнить, что в конце 2021 и в начале 2022 годов в городах Курск и Москва были проведены стратегические сессии, в ходе которых выработаны алгоритмы действий и собраны конкретные предложения по формированию основ нового движения. Презентация же прошло летом в г.Москва на площадке ВНДХ, где был представлен имеющийся опыт, ресурсы и команды действующих региональных и всероссийских организаций.

В состав учредителей Российского движения детей и молодежи, кроме Якутии, вошли еще 13 региональных детских общественных организаций, являющихся субъектами Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» из Республик Башкортостан и Северная Осетия-Алания, Астраханской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тамбовской областей, Алтайского и Забайкальского краев. Также наравне с регионами учредителями стали крупные всероссийские организации, представляющие интересы детей, студентов и молодежи.

Как рассказывает лидер детского движения Якутии Геннадий Охлопков, важное историческое событие состоялось в Крыму на базе МДЦ «Артек», где 30 лет тому назад всеобщим голосованием делегатов слета было принято решение о создании Международного союза детских общественных объединений «СПО-ФДО» как правопреемника Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина. По словам лидера, СПО-ФДО сыграл ключевую роль в формировании современных детских организаций, сохранении традиций пионерского движения и преемственности поколений.

Вторым важным аспектом стала встреча учредителей с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко, в ходе которой затронуты проблемные зоны и перспективные задачи реализации идей нового движения. На встрече озвучены вопросы включения в общее дело региональных детских объединений, использования ресурсов команд на местах и принятия лучшего опыта субъектов страны.

«Нас порадовала речь президента России В.В.Путина, где были обозначены общие направления совместной работы, озвучена всесторонняя поддержка со стороны государства в становлении большого движения, принято решение возглавить наблюдательный совет Российского движения детей и молодежи», – отметил Геннадий Охлопков.

Настроение праздника и действительно очень важного исторического события в сфере детства ощущалось благодаря атмосфере артековцев и ребятам – участникам финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», которая проходит в эти дни в Международном детском центре «Артек».