Якутия предложила модернизировать инфраструктуру Северного завоза



Власти Якутии представили свои предложения по модернизации инфраструктуры Северного завоза перед представителями Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Круглый стол по вопросам законодательного обеспечения социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики прошёл в Якутске 24 июня.

Как ранее подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев, по поручению президента России совместно с профильным комитетом Госдумы и федеральными ведомствами идёт разработка федерального закона о северном завозе, который будет регулировать все аспекты доставки грузов на труднодоступные территории.

«Для увеличения пропускной способности внутреннего водного транспорта Ленского бассейна, освоения минерально-сырьевой базы, снижения издержек Северного завоза необходимо провести дополнительные дноуглубительные работы», – отметил в своём выступлении председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко.



Премьер республики выступил с предложением предусмотреть финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение дноуглубительных работ, обновление техники, строительство речных судов для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Ещё одной мерой поддержки могли бы стать изменения в техрегламент объектов внутреннего водного транспорта. Речь идёт о смягчении требования по оснащению двойным дном и двойными бортами судов проекта «СПН» с грузоподъёмностью до 600 тонн. Это уменьшит осадку судов данного типа.



Среди других предложений Якутии – внесение в законопроект нормы о развитии транспортной инфраструктуры аэропортов Крайнего Севера, нормы об обнулении аэропортовых сборов в арктических аэропортах, развитие нефтебазового хозяйства, финансирование развития портовой инфраструктуры, субсидирование транспортных расходов по доставке авиацией свежей скоропортящейся продукции до труднодоступных населённых пунктов.

Ежегодно в Якутию в период навигации завозится порядка 3 млн тонн грузов, в том числе для нужд жизнеобеспечения – 1,2 млн тонн грузов, из которых более 300 тыс. тонн – в арктические районы. В республике перевозки через Северный морской путь включают в себя не только морские акватории, но и пункты в низовьях северных рек.



Участие в круглом столе приняли члены Комитета Государственной Думы ФС РФ совместно c депутатами Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я), представители федеральных органов исполнительной власти, законодательных и исполнительных органов власти регионов Дальнего Востока и Арктики, общественные и научные организации.

