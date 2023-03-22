Якутия и «Девочка с персиками»? Тайна картины



В Покровске многие знают и уважают Ольгу Сергеевну Заусаеву, которая пятьдесят лет проработала педагогом.

В своем интервью Ольга Сергеевна рассказала удивительную историю о том, что в их доме бережно хранили портрет работы живописца Валентина Серова «Девочка с персиками». Долгие годы мама Ольги Заусаевой хранила молчание, и только в 80-х годах прошлого века рассказала дочери.

В 1926 году, после долгих скитаний по тюрьмам, в Якутию прибыл ссыльный обер-прокурор Святейшего Синода при Николае 2 Александр Самарин. Жена его Вера Мамонтова-Самарина скончалась через пять лет после свадьбы, оставив супруга с тремя детьми. Была она дочерью известного тогда промышленника Саввы Мамонтова, в чьей семье практически рос Валентин Серов.

В 1929 году Александр Самарин прибыл в Олекминск, где и сдружился близко с семьёй отца Ольги — Иосифа Жиркова.

А «Девочка с персиками» это и есть та самая Вера Мамонтова.

«Жизнь не просто так дарит нам встречи, испытания. Это всегда удивительно…», — говорит Ольга Сергеевна, сообщает тгк @novosti_sakha14